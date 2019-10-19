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Mersin sahiline köpek atık istasyonları kuruldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi hayvanlar için yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi.

Sahilde köpeklerini gezdiren vatandaşlar artık hayvan dışkılarını Köpek atık istasyonuna atacak. Sahilde 8 noktaya yerleştirilen atık istasyonlarıyla hem görüntü kirliliğinin hem de koku ve çevre kirliliğinin önüne geçilecek.


Hayvanlar için yaptığı hizmetlerle takdir toplayan Büyükşehir Belediyesi, yeni bir hizmete daha imza attı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan köpek atık istasyonu sahil boyunca hayvan severlerin hizmetine sunuldu. Sahil bandında hem denizin tadını çıkaran hem de köpeklerini gezdiren vatandaşlar artık çevreyi kirletmeden hayvan dostlarını rahatça gezdirebilecek. Üst bölümünde atık poşetlerinin de olduğu köpek atık istasyonu, hayvan severler için büyük kolaylık sağlayacak. İstasyonlar sayesinde hem hayvan severler hem de sahili kullanan diğer vatandaşlar rahatça sahilde vakit geçirebilecek.

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