Mersin sahilleri çöpten temizlendi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Çevra Haftası' dolayısıyla düzenlenen farkındalık etkinliğinde sahilde çöp topladı.

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), Mersin Kent Konseyi, AKUT, Turmepa Yelken Kulübü, MIP, Tema Vakfı, Mersin Teniz Yelken ve Yüzme Kulübü'nün işbirliğiyle, 'Çevre Haftası' dolaysıyla düzenlenen çevre temizliği etkinliğine katıldı. Yeleğini giyip, eldivenlerini takan ve elindeki çöp toplama maşaları ile Mersin Yelken Kulübü önündeki sahil temizliği çalışmasına katılan Seçer, çevreye duyarlı olan hemşehrileri ile birlikte çöp topladı.

“Topluma bu bilinci aşılamamız gerekiyor”

Seçer, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, toplumda çevre bilinci oluşması için farkındalık oluşturmak gerektiğini söyledi. Her yurttaşın temiz bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunun anayasa ile de güvence altına alındığını vurgulayan Seçer, “Biz de yöneticiler ve siyasiler olarak bunu sağlamak zorundayız. Ama çevre bilinci olmayan bir toplumda bunu yapıyorsanız, bir taraftan temizlemeye çalışırken, bir tarafta da kirletenler eksilmiyor. Arkasını topluyorsunuz o kirletenlerin ve yetemiyorsunuz. Öncelikle işte bu bilinci aşılamamız gerekiyor” dedi.

Büyükşehir hizmetleri ile çevre konusunda üzerine düşeni yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda olduğu gibi, çevre konusunda da Mersin halkına nasıl daha iyi bir hizmet ulaştırabilmek için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Seçer, “Yaklaşık 25 bin öğrencimize, orta öğretimde eğitim-öğretim gören çocuklarımıza temiz çevre bilinci konusunda eğitimler vermişiz. Bunu çok daha üst seviyelerde tutma ya da yükseltme gayreti içerisinde olacağız. Bütün bölgelerimiz için çevre bilinci çok önemli ama Mersin için birkaç kat daha önemli. Bizim çok farklı iddia ortaya koyduğumuz potansiyel içeren alanlarımız var. Sanayi var çok önemli ama sanayinin çevreye olumsuz etkilerini de biliyoruz. Eğer uygun koşullarda sanayi tesisleri oluşturamazsınız çevre katliamına yol açarsınız. Burada bizim Mersin bölgesi olarak çok daha dikkatli olmamız lazım. Turizm bölgesi Mersin. Turist temiz bir bölge ister. Mersin bir tarım bölgesi. Yapacağımız sanayi tesisleri eğer usulüne uygun yapılmazsa ya da uygun tekniklerle bu sanayi tesisleri inşa edilmezse, tarım sektörüne çok büyük olumsuzluklar getirebileceğini hepimiz biliyoruz. Kıyısı olan bir şehiriz. Dünyanın en önemli limanına sahibiz. Binlerce gemiyi ağırlıyoruz burada. Dünyanın birçok bölgesinde yük getiren gemiler var. Bunlar bir anlamda da potansiyel tehlike içeriyor. Hem çevre hem de toplum sağlığı açısından bunun bilincindeyiz” diye konuştu.

“Yaptığımız faaliyetler ile daha temiz bir çevrenin oluşmasına katkı sunuyoruz”

Büyükşehir Belediyesi olarak çevre konusunda üzerlerine düşen her görevi yapmaya gayret etiklerini ve gereğini de yaptıklarını kaydeden Seçer, “Altını çizerek söylüyorum, bu konuda çok daha dikkatli olacağız. Deniz bizim için önemli. Önemli çalışmalar yapıyoruz. Buraya yük getiren deniz araçlarının denetiminden, onların atıklarının alınmasına, deniz yüzeyinin katı atıklardan temizlenmesine kadar bir çok alanda faaliyetimiz var. Evsel atıklarda geri dönüşüm konusunda bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. İlk kaynağında bunu sağlayıp, ham madde konusunda ekonomiye katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu yaptığımız faaliyetler ile daha temiz bir çevrenin oluşmasına katkı sunuyoruz. Düzenli katı atık depolama tesislerini önemsiyoruz. Daha yeni projelerimiz var. Bunların çöp gazlarının enerjiye dönüşmesi konusunda daha önce önemli projeler yapılmış ama ilave yatırımlar gerekiyor. Biz bu yatırımların önünü açacak tedbirler alıyoruz. Bunları da gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ardından toplanan atıklar sergilendi ve ne kadar atık toplandığı belirlenerek geri dönüşüme gönderildi. Ayrıca düzenlenen etkinliğin bir kereliğine mahsus olmadığı ve paydaşlarla birlikte düzenli aralıklarla, kirli görülen noktalarda temizlik yapılarak etkinliğin sürekli hale getirileceği de duyuruldu.