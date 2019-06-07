Mersin sahilleri doldu taştı

Tatili fırsat bilen vatandaşlar, 324 kilometrelik geniş bir sahil bandına sahip olan kentte denizin tadını çıkarıyor.

1 Haziran tarihi itibariyle başlayan 9 günlük bayram tatili, Mersin'deki turizmcilerin yüzünü güldürdü. Tatilin başlamasıyla birlikte yerli turistlerin tercihi, 324 kilometrelik geniş sahil bandı ile yine Doğu Akdeniz'in incisi Mersin oldu. Erdemli ilçesinden Anamur'a kadar uzanan geniş sahil şeridindeki tatil bölgelerine akın eden vatandaşlar, denize girip serinleyerek tatilin tadını çıkarıyor.

Yerli turistlerin Doğu Akdeniz'e büyük ilgi gösterdiğini belirten turizmciler, otellerdeki doluluk oranlarının en üst seviyeye çıktığını, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasının ardından yaşanan bu hareketliliğin kendilerini memnun ettiğini ifade ettiler. Turizmciler, kentteki 23 bin yatak kapasiteli tesislerin tamamının dolduğunu kaydettiler.

Kentin önemli turizm bölgeleri Ayaş, Kızkalesi, Narlıkuyu, Atakent ve Susanoğlu'na akın eden tatilciler ise sıcak yaz günlerinin tadını çıkarırken, hem bölgenin yemeklerinin tadına baktılar hem de tarihi yerlerini yakından görme fırsatı buldular.

Erdemli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nde de 9 günlük Ramazan Bayramı'nda oteller tam doluluğa ulaştı.

Sahip olduğu 321 kilometrelik sahil şeridiyle öne çıkan Doğu Akdeniz'in önemli şehirlerinden Mersin'de, kentin simgesi haline gelen Kızkalesi, yaz aylarında turistlerin gözde mekanları arasında yer alıyor. Erdemli ilçesinde kıyıdan 200 metre uzaklıktaki tarihi Kızkalesi, Türkiye'nin önemli kültür varlıkları arasında bulunuyor. Korikos sahil kalesinin açığındaki küçük adacık üzerinde yer alan ve büyük bölümü ayakta olan, tarihi M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanan Kızkalesi'nin kuzey ve güney uçları, sekiz kuleyle korunuyor. Dış çevre uzunluğu 192 metre olan ve Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından 1448 yılında onarılan Kızkalesi, Mersin turizminin sembolü durumunda. Deniz kalesi dışında bir de bu kaleye aynı paralelde kara kalesi yer alıyor. Efsanesi ve güzel görünümüyle dikkatleri çeken Kızkalesi, bütün yaz boyunca yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.