Mersin sahilleri, jetlerin yarışına sahne olacak

3 Kasım tarihlerinde Mersin'de yapılacak.

Bu yıl birçok ilkin yaşanacağı Uluslararası Mersin Narenciye Festivalinde ilk kez Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası düzenlenecek. Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, Mersin Motosiklet Kulübü tarafından organize edilecek.

Yarışlar, 2 Kasım Cumartesi ve 3 Kasım Pazar günleri gerçekleştirilecek. İlk kez Mersin sahilinde yapılacak şampiyonada sporcular 7 kategoride mücadele edip, Flyboard ile çeşitli akrobasi hareketleri gerçekleştirecek. Deniz üzerinde heyecan veren akrobasi hareketleri ile izleyicilere şölen yaşatacak olan Mersin yarışlarına Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 25 sporcu katılacak. Yarışlar; Pro OPEN, Pro Stock (0-179 bg), Pro Stock (180 bg ve üstü), Kadınlar Kupası, Flyboard ve Drag sınıflarında yapılacak. Festival kapsamında, Türk ve yabancı flaboard kullanıcılarının da katılacağı Uluslararası Mersin Narenciye Festivali Kupası da düzenlenecek.

Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park içerisindeki festival alanında sahil şeridinde oluşturulan özel alanda yarışçılar deniz üzerinde bütün hünerlerini sergilerken, festival alanında da çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.