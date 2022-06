‘Mersin Sanat Kampı' Tarsus Gençlik Kampında gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde kurulan Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) ile Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) içinde yer alan Plastik Sanat Kurullarının üyelerinin katılımıyla kentin ilk sanat kampı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Tarsus Gençlik Kampında düzenlenen ve iki gün süren ‘Mersin Sanat Kampı'na, kent genelinden ve farklı illerden 70'e yakın sanatçı katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu'nun da katıldığı etkinlikte; kolektif ve sanatçı sunumları ile müzik dinletisi gerçekleştirildi.

“Bu kentin çok önemli değerleri var”

Sanat Kampında bir konuşma yapan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gündeş, “Başkanımız sporda, sanatta, edebiyatta ve diğer başka alanlarda, bu kente değer katanların kendi alanlarında bir yapı oluşturmalarını ve bizim yapacağımız her harekette, her etkinlikte özellikle değer katanların görüş ve önerileri doğrultusunda hareket etmemiz gerektiğini söyledi. Bu çerçevede bu çalışmalar gerçekleştirildi. Arkadaşlarımız yoğunlaştı, bu kentin çok önemli değerleri var. Şuna emin olun; TADEKA ve MEDEKA'dan gelen her öneri Başkanımız Vahap Seçer tarafından önemseniyor ve ilgili birimlere gereğinin yapılması için aktarılıyor” dedi.

“Mersin'deki bu yapının Türkiye'de örnek olmasını çok arzu ediyoruz”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Özdülger de “Mersin'deki bu yapının Türkiye'de örnek olmasını çok arzu ediyoruz. Bir sanatçı olarak da sizlerle bir arada olmanın ayrı bir mutluluğunu yaşıyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sanatsal anlamda hep şu motto ile yola çıkıyor aslında; şehirde kültür ve sanatın her yerde konuşulması, uygulanması ve yaşanılır olmasını istiyoruz. Bu noktada elimizden gelen ne varsa yapmak istiyoruz” diye konuştu.

“Burada olmaktan çok mutluyum”

D5 Sanat Ortamı kurucusu ve Mersin Sanat Kampının oluşması için çaba sarf eden isimlerden Veli Mert ise MEDEKA'da yer almaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, “Mersin'de sanatçılar ayrı ayrı, kopuk kopuk yaşıyorlardı. Onların hepsinin ayrı vizyonu var. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi bu kente bir stratejik plan çerçevesinde bir perspektif oluşturmuştu. Biz 45 sanatçı ailelerimizle beraber yatılı olarak buraya geldik. Aslında hayal ettiğimiz şeyin nasıl gerçek olduğunu biz yaşadık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bütün sanat disiplinlerinin bir araya geldiği kurul oldu bu”

Kurul çalışmalarına destek veren ünlü ressam Ahmet Yeşil, “MEDEKA kurulduğunda çok heyecanlanmıştık, çünkü çok önemli; sanat ve kültür yaşamı açısından boşluğu dolduracak. Aynı zamanda bir bütünlüğü de sağlayacak. Bütün sanat disiplinlerinin bir araya geldiği, her sanat disiplininin kendi içinde bir komitesinin olduğu bir kurul oldu bu. Şu an burada yaşadığımız durumun nasıl bir ivme ve heyecan katacağını, sanatsal ve kültürel alanda Mersin sanat ve kültür yaşamına neler katacağını yaşamış olduk. Bunu da burada yaşayarak görmem beni çok mutlu etti” dedi.