Mersin Sanayi Sitesinin yol sorunu çözülüyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kısa süre önce sanayi sitesindeki asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduğu hatırlatıldı. Başkan Seçer'in, “Burada altyapının düzelmesi çalışan esnafımızın da işini kolaylaştıracak. Biz bu hizmetleri yaptıkça daha mutlu oluyoruz. Kentimiz adına, geleceğimiz adına daha da umutlanıyoruz” dediği anımsatılan açıklamada, sanayi sitesi esnafının çalışmalara ilişkin görüşlerine de yer verildi.

“Aşırı tozlanma oluyordu”

Bu kapsamda, sanayi sitesinde yaklaşık 20 yıldır esnaflık yapan Ali Ertan, aşırı tozdan dolayı işlerinin de zarar gördüğünü ancak bu sorunlarının çözüme kavuştuğunu belirterek, “Aşırı tozlanma oluyordu, bir de çok yoğun trafik akışı olduğu için sürekli problem yaşanıyordu. Yani dükkanın içinde toz oranı artıyordu. Daha önceden de iletilmiş, bizden önceki esnaflar da iletmişler. Biz de geçenlerde bir talebimizi ilettik. Asfalt dökülmesi iyi oldu” dedi.

“Çok sıkıntı yaşadık. İnşallah bu sorun çözülmüş olacak”

Mustafa Ertuğrul ise yıllardır çözülemeyen sorunu Başkan Vahap Seçer'in çözdüğünü vurgulayarak, “Kışın su birikintisinden dolayı çamurla mücadele ediyorduk. Yazın toz toprakla mücadele ediyorduk. Çok sıkıntı yaşadık. İnşallah bu sorun çözülmüş olacak. Çok güzel bir çalışma yaptılar. İstediğimiz gibi, dükkanın önüne kadar da kapattılar. Çalışma gayet güzel, memnun kaldık” diye konuştu.