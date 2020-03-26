Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kapasitesiyle teyakkuzda

MERSİN (İHA) – Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bin 300 yatağı, 210 yoğun bakım yatağı, 53 ameliyathanesi, 450'nin üzerinde hekimi ve 5 binin üzerinde çalışanıyla başta korona virüs olmak üzere her türlü salgınla mücadelede yeterli kapasitesiyle teyakkuz halinde çalışıyor.

Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ülke genelinde tüm hastaneler teyakkuza geçerken, ülkenin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi de tüm olanaklarıyla salgınla mücadeleye hazır. 3 Şubat 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 374 bin 813 metrekarelik alanda 3 blok ve bin 300 yatak kapasitesi ile ihtiyaca cevap veriyor. Genel hastane binası, kalp ve damar, kadın doğum ve çocuk, genel onkoloji ve psikiyatri hastanelerinden oluşan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 280 poliklinik, 124'ü yetişkin, 84'ü çocuk ve yeni doğan olmak üzere 210 yoğun bakım, 53 ameliyathane, 7 anjiyografi, 36 endoskopi ünitesi, 152 prepost, 30 diyaliz, 50 kemoterapi salonu, 8 triyaj, 72 yataklı acil arenası, 6 acil izolasyon odası, 12 travma ve 9 genel tedavi ünitesi bulunuyor.

“5 binin üzerinde çalışanımız, 450 hekimimizle hizmet veriyoruz”

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Bahar Aydınlı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, açılıştan bugüne kadar 7,5 milyonun üzerinde vatandaşı ayaktan, 1 milyon 200 binin üzerinde vatandaşı da yatarak tedavi ettiklerini söyledi. Bugüne kadar 250 binin üzerinde ameliyat yaptıklarını belirten Başhekim Aydınlı, “Biz, sağlık hizmeti sunucusu olarak buradayız. Beş binin üzerinde çalışanımız var. Akademisyenlerimiz ve 450'nin üzerinde hekimimizle hizmet veriyoruz. Yan dal branşları da olmak üzere hemen tüm branşlarda hekimimiz var. Ayrıca, 7/24 hizmet veren bir kalp merkezimiz var. 7/24 anjiyo hizmeti, kardiyolojik tüm girişimsel işlemleri, kalp pilleri takılmasından TAVI (transkateter aort kapak implantasyonu) uygulamalarına ve kalp cerrahisine kadar tüm işlemleri yapabiliyoruz” dedi.