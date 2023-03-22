Mersin Şehir Hastanesi, kapasitesini 2 katına çıkartarak deprem sürecini başarıyla atlattı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin hemen ardından kapasitesini 2 katına çıkartarak kente gelen yaralıların tedavisini üstlenen Mersin Şehir Hastanesi, bu süreci de başarıyla atlattı. 7 bin 600'ün üzerinde depremzede tedavi edilirken, 2 bin 100'den fazla ameliyat gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da sosyal medya hesabından Mersin Şehir Hastanesi'nin çalışmalarını, "Sağlık sistemimiz şehir hastaneleriyle daha güçlü" mesajıyla paylaştı.

Mersin, tüm birimleriyle deprem bölgesine ve depremzedelere destek vermeye devam ediyor. Bu desteklerin başında ise sağlık hizmetleri geliyor. Mersin'de, ilçeler dahil tüm kamu ve özel hastaneler, ilk günden bu yana deprem bölgesinden gelen yaralılara şifa vermek için gece gündüz yoğun tempoyla çalıştı. Tüm koordinasyonun Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü çalışmalarda, yükün büyük bölümü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karşılandı.

"Kapasitemizi 2 katına çıkardık"

Depremzedelere yönelik yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başhekim Bahar Aydınlı, 6 Şubat'ta sabahı 04.17'de gerçekleşen ilk depremin ardından hemen hastaneye geçtiğini belirterek, “Sabah 06.00'da hastane afet planını devreye alarak mor kodu verdim. Taburcu olabilecek tüm hastaları taburcu ettik. Hastaneden taburcu olamayacak durumda olan hastalarımızı da ilimizde bulunan diğer ilçe hastanelerimize sevk ederek, hastaneyi tamamen boş bir şekilde gelebilecek hastalar için bekledik. Kapasitemizi de 2 katına çıkarabiliyorduk. Tüm yoğun bakım yataklarımız 15 yatak üzerinden dizayn edilmiş ama metrekaresine 2 yatak sığabilirdi. Tüm yoğun bakım odalarımıza ikinci yatakları çektik. Servis odalarında tekli olan yerlere de ikinci yatakları çektik. Servis kapasitemizi bin 500'ün üzerine, yoğun bakım ünitemiz kapasitemizi de 350'nin üzerine çıkardık" dedi.

"7 bin 600'ün üzerinde depremzedeyi karşıladık"

Bu süreçte toplamda 2 bin yatağa ulaştıklarını vurgulayan Aydınlı, "7 bin 600'ün üzerinde depremzede karşıladık. 840'dan fazla hastamızı ameliyat ettik ki, bu hastalarımız mükerrer cerrahiler geçirdiği için toplamda 2 bin 100'ün üzerinde hastayı ameliyat ettik. Bu hastane, bin 900'ün üzerinde hasta yatırdı aynı anda. Bu süreçte de ilk akut tedavisini tamamladığımız 389 hastamızı gerek kara yoluyla gerek hava yoluyla başka hastanelerimize sevk ettik. Bölgeden çok sayıda gebe aldık. Anne karnında bize ulaşan bebeklerin doğumlarını burada sağladık. Süreç içerisinde 75 hastamız, günde 3 yada 4 seans olmak üzere hiberbarik oksijen tedavisi aldı ve çok şükür onlar uzuvlarını kaybetmediler. Crush sendromu yada ezilme sendromu ile karşı karşıya kaldığımızda, hayatlarını bu kadar etkileyecek olan ampütasyon sürecine gitmeden, onları hiperbarik oksijen tedavisi ile dolaşımlarını sağlamak bizi gerçekten çok mutlu etti. İskenderun Limanı İsdemir üzerinden hastaları bize getiren TCG gemisi 3 kere sefer yaptı, 300'ün üzerinde hastayı biz gemiyle transfer aldık, limanda bu hastaların triajı yapıldı. Ağırlıklı olarak 3. basamağa gelmesi gereken tüm hastaları Mersin Şehir Hastanesi olarak biz kabul ettik. Oradaki organizasyonda da bütün ambulanslarımız hazır bekledi. Geminin kapakları açıldığında hastalar hiç bekletilmeden ambulanslar aracılığıyla hastanelere sevk edilmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da sosyal medya hesabından Mersin Şehir Hastanesinde yapılan çalışmaları, "Sağlık sistemimiz şehir hastaneleriyle daha güçlü" mesajıyla paylaştı.