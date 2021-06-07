Mersin Şehir Hastanesi sağılığın yanı sıra çevreye de katkı sağlıyor

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olarak 2017 yılı Şubat ayında hizmete giren Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kurulduğu günden itibaren atık yönetimi ve dönüşümü sürecindeki başarısı ile sağlık hizmetlerinin yanı sıra doğaya da katkı veriyor.

Hastanenin sosyal medya hesabından, 'sadece hastalarımıza değil, doğaya da iyi geliyoruz' başlığı ile yapılan açıklamada, çocuk onkoloji birimde tedavi görmekte olan çocukların servislerinde bulunan aktivite odalarında boyayarak kuşlara armağan ettiği kuş yuvaları ile '5-11 Haziran Çevre Haftası'nın kutlandığı bildirildi.

Hastanenin, 2017 yılından itibaren atık yönetimi ve dönüşümü sürecindeki veriler ışığında yapılan hesaplamaların da paylaşıldığı açıklamada, 957 bin 376 ton kağıt atık toplanarak 169 bin 455 ton sera gazı salınımının önlendiği, 3 milyon 925 bin 241,60 Kwh enerji tasarrufu sağlandığı,16 bin 275 ağacın kurtarıldığı ve 2 bin 393 metreküp depolama alanı kazandırıldığı belirtildi. Ayrıca 119 bin 672 ton plastik atık toplanarak 4 bin 906 ton sera gazı salınımı engellenirken, 690 bin 986 Kwh enerji tasarrufu, bin 950 varil petrol ve 275 bin metreküp depolama alanı tasarrufu sağlandığı ifade edildi. Bunun yanında cam ve metal atıkların değerlendirilmesi sonucunda ise 7 bin 479 ton sera gazı salınımının önüne geçilirken, 149 kilo hammadde tasarrufu, 40 bin 927 Kwh enerji tasarrufu ve 269 metreküp depolama alanı tasarrufu sağlandığı kaydedildi.

Açıklamanın sonunda, sağlığa ve doğaya iyi gelmeye devam edileceği bildirildi.