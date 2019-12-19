Mersin Şehir Hastanesi'nde annelere 'anne sütü' eğitimi veriliyor

Mersin Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan anneler ve gebelere, Emzirme Polikliniğinde ve evlerinde ziyaret edilerek, 'anne sütü değerlidir' sloganı ile anne sütü eğitimi verildiği bildirildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bahar Aydınlı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sağlıklı toplumun, sağlıklı anne ve sağlıklı bebekle başladığını söyledi. 7 Ocak 2019 tarihinde hizmete giren Emzirme Polikliniğinde bugüne kadar bin 251 anne ve bebeğe hizmet verildiğini ifade eden Aydın, "Bebek dostu ve anne dostu olan hastanemizde, yenidoğan ve çocuk polikliniğine gelen, anne sütü ve emzirme sorunu olan anne ve bebeklerin, doktor tarafından birime yönlendirilmesi ile sorunlarına yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir” dedi.

Bunun yanında Emzirme Polikliniğinin, yenidoğan yoğun bakım, çocuk yoğun bakım, yenidoğan bebek ünitesi, çocuk servisi ve kadın doğum servisinde yatan bebeklerin emzirmeyle ilgili sorunu olup, ilgili bölümde çalışan hemşirelerin çözemediği durumlarda ve taburculuk sonrası başvurulan yerler olduğunu kaydeden Aydın, "Dış merkezden gelen hastalarımız da randevu sistemiyle ya da direk başvurabilmektedirler. Hastanemize bu kapsamda il dışından yoğun talep olup Adana, Kırşehir, Ankara, Hatay gibi illerden gelip bize başvuran danışanlarımız olmaktadır” diye konuştu.

Emzirme danışmanı hemşire Merve Yener tarafından, danışanlara anne sütü azlığı, yetersizliği, aşırı süt yapımı, meme ucu ağrısı, meme başı çatlağı, meme ucu yarası, kanaması, meme kanalı tıkanıklığı, mastit, mantar, memede beze oluşumu, bebeğin yetersiz kilo alması, sürekli uyuyan bebek, sarılıklı bebek, mama kullanımı, memeyi reddeden bebek gibi konularda tespit ve değerlendirmelerde bulunulduğunu kaydeden Aydınlı, bu ve benzi konuların çözümünde ücretsiz danışmanlık hizmeti verildiği belirtti. Aydınlı, "Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hedefimiz, sadece danışan anne ve bebeklere değil, ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz tüm anne ve bebeklere dokunmak ve anne sütü mucizesinden sağlıklı toplum olma yolunda ilk adımı birlikte atmak" ifadelerini kullandı.