Mersin Şehir Hastanesi'nde 'sıfır atık' uygulaması

Mersin Şehir Hastanesi'nin hizmete girdiği 2017 yılından bu yana 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 655 ton kağıt atık toplanarak 11 bin 135 ağacın kurtarıldığı belirtilirken, elde edilen organik gübrenin ise 'Sıfır Atık Bahçesi'nde bulunan çiçeklerde kullanıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2017 yılında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde oluşan atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına hayata geçirilen 'Sıfır Atık Projesi', Mersin Şehir Hastanesi'nde meyvelerini vermeye başladı.

Proje kapsamında, hastane personeline yönelik 'Sıfır Atık Farkındalık Eğitimleri' düzenlenirken, hastanenin belirli alanlarına 'Sıfır Atık Kutu Seti' yerleştirildi.

Yapılan çalışmalar ile hastanenin hizmete girdiği 2017 yılından bu tarihe kadar 655 ton kağıt atık toplanarak 11 bin135 ağacın kurtarıldığı, 13 ton bitkisel atık yağ toplanarak 14 milyon 500 bin litre suyun kirlenmesinin önlendiği, 2 bin 500 adet pil atığı ile 10 bin metrekare toprak ve 2 bin metreküp su kaynağının kirlenmesinin önlendiği kaydedildi. Ayrıca 200 bin adet alüminyum kutu sayesinde de 75 bin saat enerji kazancı sağladığı bildirildi.

Öte yandan, 'Kompost Gübre Projesi' ile Mersin Şehir Hastanesi'nde oluşan atıklardan organik gübre elde edildiği ve elde edilen bu gübrelerin 'Sıfır Atık Bahçesi'ndeki çiçeklerde kullanıldığı ifade edildi.