Mersin Şehir Hastanesine çıkan tüm güzergahlar dezenfekte edildi

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının öncelikte tutulduğu çalışmalarda ekipler, hastane güzergahına çıkan tüm yolları çamaşır suyu ve izopropil alkol içeren yüzey dezenfektanı ile yıkayarak hijyenik hale getirdi.

Vatandaşların toplu kullanım alanları öncelikli olmak üzere birçok noktada dezenfekte çalışması yapan ekipler, özellikle sağlık kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının binaları, semt pazarları, muhtarlıklar ve eczaneleri periyodik olarak dezenfekte ediyor.

"Topluma karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, salgın riskine karşı ilçede topyekun bir çalışma sürdürerek, etkin ve başarılı bir mücadele verdiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "Biz her zaman halkımızın yanındayız. Ortak kullanım alanlarında tam bir hijyen sağlayarak virüse karşı önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda en çok risk altında bulunan sağlık kuruluşlarımızın da dezenfeksiyonuna önem veriyoruz. İlçemizde bulunan Şehir Hastanesinin giriş ve çıkış güzergahlarını yıkayarak dezenfekte ettik. Bu çalışmamız periyodik olarak tekrarlanacak. Belediye olarak hemşehrilerimizin sağlığı için temizlik ve hijyen çalışmalarımızı en üst seviyede devam ettiriyoruz. Sadece kendimize değil, sevdiklerimize ve topluma karşı sorumluluğumuz var. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz; kurallara uymaları, sosyal mesafelerini korumaları ve gerekmedikçe evlerinden çıkmamalarıdır" dedi.