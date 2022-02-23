Mersin Şehir Hastanesine "erişilebilirlik bayrağı" verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelliler hakkında kanunda yapılan düzenleme gereği illerde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonları tarafından düzenli olarak kamu kullanımına açık olan alanlar denetlendi.

Bu doğrultuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda “erişilebilirlik bayrağı” almaya hak kazanan Mersin Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi oldu.