Mersin Şehir Tiyatrosu 14 Ekim'de perdelerini açıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sanatçı kadrosuna 3 yeni oyuncuyu daha katarken, sezon açılışını 14 Ekim'de yapacak.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, yeni kadro ile yeni sezona giriş yapacaklarını belirterek, “Bundan 2 yıl önce temmuz ayında Şehir Tiyatromuza yeni yol arkadaşlarımızı kazandırmak ve onlarla birlikte güzel bir yolda sanat yolculuğu yapmak için bir araya gelmiştik. 2 yıl sonra tekrar bir aradayız. Sezonumuz başlamadan önce, 3 yeni tiyatro oyuncusu arkadaşımızla daha yol alalım istedik. Çünkü ekim ayında prömiyer gerçekleştireceğiz ve perdelerimizi açacağız. 3 yeni arkadaşımızı seçmek için, hep beraber yine güzel bir komisyonla bir aradayız. Çünkü sanatın gerekliliği liyakat ve objektif değerlendirme olduğu için, bir önceki sınavda yaptığımız gibi, bir jüri heyetinin önünde bu sanatsal değerlendirmeyi yapıyoruz” dedi.

“Kadromuz her geçen gün biraz daha güçleniyor”

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak ise güçlendirilmiş kadrolarıyla 14 Ekim'de perdeleri açacaklarını ifade ederek, “Bir Şehir Tiyatrosu, 2 yıl arayla yeni bir sınav yapıyor ve kadromuz her geçen gün biraz daha güçleniyor. Bu şahane bir durum. Bu bir yetenek sınavı değil. Biz bütün mezunlarımızın hepsini yetenekli ve ehliyetli kabul ediyoruz. Bu bir seçme sınavı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatromuzun kimlere ihtiyacı varsa, hangi tür, hangi tip oyuncuya ihtiyacı varsa onları seçmeye çalışıyoruz. Üçüncü sezonumuza giriyoruz. Pandemi sürecinde, mümkün olduğu müddetçe perdelerimizi açtık. Salgın sürecinde ciddi sıkıntılar yaşayan sanat dünyası, şimdi yavaş yavaş kendine geliyor. Bu yıl yeni sürprizler ve daha güçlendirilmiş bir kadroyla perde açacağımız için de çok mutluyuz. Daha geniş, daha sağlam bir kadro ile 14 Ekim'de perdelerimizi açarak seyircimizle buluşacağız” diye konuştu.