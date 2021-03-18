Mersin Şehitliğinde duygulandıran tören

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla Mersin Şehitliğinde tören düzenlendi. Törende protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfiller bırakıp, dua ederken, şehit anneleri ise terörü lanetledi.

Mersin protokolü, vatandaşlar, askerler ve öğrenciler, 18 Mart şehitlerini Akbelen Mezarlığı içindeki Mersin Şehitliğinde düzenlenen törenle andı. Şehitlik Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Anıta çelen sunumuyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Su, şeref defterini imzaladı.

"Fedakarlığınızı asla karşılıksız bırakmayacağız"

Vali Su, şeref defterinde, "Aziz şehitlerimiz. Bin yıldır yurt edindiğimiz bu kutsal toprakların sonsuza kadar vatanımız olacağını canlarınız pahasına tüm dünyaya gösterdiniz. Tarihi boyunca bağımsız ve özgür yaşamış milletimizin bu karakterinden asla taviz vermeyeceğinin en büyük kanıtı oldunuz. Ay yıldızlı al bayrağımızı yurdumuzun dört bir yanında gururla dalgalanmaya devam edeceğinin en güçlü teminatı oldunuz. Şahadetleri ile dinin temeli olan mübarek ezanımızın sonsuza dek vatan semalarında yankılanacağının güvencesi oldunuz. Bu nedenle millet olarak sizlere büyük bir minnet duyuyor, sizin gibi kahramanlara sahip olduğumuz için büyük bir gurur duyuyoruz. Bu duygularla sizlerden ilham alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde çalışmaya devam edecek, ülkemizi çok daha ileri seviyelere taşıyacak, fedakarlığınızı asla karşılıksız bırakmayacağız. Bu yolda yürüttüğümüz çalışmalarda, bulunduğunuz makamdan yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor, bizlere rehberlik ederek güç veriyorsunuz. Bugün de yaptığınız bu büyük fedakarlığın idrakinde olduğumuzu, bizlere verdiğiniz gücün bilincinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak üzere huzurunuzdayız. Milletimizin gönlünde sonsuza dek yaşamaya devam edeceğinizin sözünü yineleyerek, siz aziz şehitlerimizi sonsuz şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun" ifadelerini kullandı.

Şehitlik önünde okunan duanın ardından protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehit anneleri duygulandırdı

Şehit yakınlarının da vatan toprakları uğruna canını feda eden evlatları için dua ettiği törende, özellikle anneler görenleri bir kez daha duygulandırdı. 2019 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz'ın annesi Yeter Korkmaz, söyleyecek bir şey bulamadığını belirterek, "Konuşacak bir şey bulamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. O günden beri kahroluyorum. Ama ne mutlu ki, onlar böyle bir mertebeyi kazandılar. Rabbim onları en iyi makamında ağırlasın. Rabbim bu acıyı bize yaşatanlara çok daha fazlasını yaşatsın. Onlar kahrolsunlar. Bunu tüm anneler için söylüyorum" dedi.

"Acıyla yaşamayı öğrendik"

2011 yılında askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında Ankara'nın Tulumtaş Köyü yakınına düşmesi sonucun şehit olan Üsteğmen Fikri Dilsiz'in annesi Zeliha Dilsiz de acıyla yaşamayı öğrendiklerini vurgulayarak, "Böyle yaşıyoruz. Bize o günden beri hiç bayram olmadı. Terör örgütlerini lanetliyoruz. Şu anda terörle mücadele sürüyor. Askerlerimize Allah yardım etsin, Allah korusun onları. Çünkü oralarda Allah'tan başka kimse onları koruyamaz. Her zaman vatan için savaşacaklar" diye konuştu.