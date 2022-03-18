Mersin Şehitliğinde duygulandıran tören

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla Mersin Şehitliğinde tören düzenlendi. Törende protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfiller bırakıp, dua ederken, şehit yakınlarıyla sohbet etti

Mersin protokolü, vatandaşlar, askerler ve öğrenciler, 18 Mart şehitlerini Akbelen Mezarlığı içindeki Mersin Şehitliğinde düzenlenen törenle andı. Şehitlik Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Anıta çelen sunumuyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapılırken, Vali Su, şeref defterini imzaladı.

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Vali Su, şeref defterinde, "Aziz şehitlerimiz. Bu toprakların sonsuza dek aziz milletimizin kutsal vatanı olarak kalacağını bir an dahi tereddüt etmeden canlarınızı feda ederek tüm dünyaya gösterdiniz. Tarih sahnesinde var olduğu günden beri özgür ve bağımsız yaşamış milletimizin daima bu karakterde olacağının en büyük kanıtı oldunuz. Yurdumuzun dört bir yanında gururla dalgalanan ay yıldızı şanlı bayrağımıza mübarek kanınızla al rengini verdiniz. Şehadetleri ile dinin temeli olan ezanların ebedi yurdumuz olan aziz vatanımızın semalarında daima yankılanacağının teminatı oldunuz. Dünyalara değişmediğiniz yurdumuza alçakça yapılan saldırılara, hayasızca uzanan ellere bedeninizi siper ederek asla geçit vermediniz. Kahramanlık ve cesaretinizle aziz vatanımızı sonsuza kadar koruma ve yaşatma yolunda bizlere en büyük ilham kaynağı oldunuz. Bu kutsal toprakların her karışının altında aziz varlığınızın olduğu bilinciyle vatanımıza kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız. Bizlere emanet ettiğiniz bu cennet vatanımızı çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak üzere var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün de vatan ve millet uğruna yaptığınız bu büyük fedakarlığı asla karşılıksız bırakmayacağımızı tekrar vurgulamak üzere huzurunuza çıkıyoruz. Mükafatların en büyüğünü Allah katında alacak olan siz aziz şehitlerimizi bir kez daha sonsuz şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhlarınız şad olsun" ifadelerini kullandı.

Şehitlik önünde okunan duanın ardından protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Bu sırada mezar başında bulunan şehit yakınlarıyla sohbet eden protokol üyeleri, bir istekleri olup, olmadığını sordu.