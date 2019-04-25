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Mersin Serbest Bölge'de çıkan yangın korkuttu

Mersin Serbest Bölgesi’ndeki bir firmaya ait kuru yemiş deposunda çıkan yangın korkuya neden olurken, 2 saatte kontrol altına alınan yangında maddi hasar oluştu.

Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bir firmaya ait kuru yemiş deposunda çıkan yangın korkuya neden olurken, 2 saatte kontrol altına alınan yangında maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesinde yer alan Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bir firmaya ait ceviz deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçerisinde ceviz ve ceviz kabuğu bulunduğu öğrenilen depodaki yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Bu arada firma çalışanları, depodaki kuru yemiş çuvallarının bir kısmını dışarıya taşıdı.


Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği depodaki yangında, maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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