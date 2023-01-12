Mersin Serbest Bölgesi ticaret hacminde tarihi rekor kırdı

MERSİN (İHA) – Mersin Serbest Bölgesinde, 2022'de tarihi bir rekora imza atılarak 4 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşıldı. Bu rakam, Mersin Serbest Bölgesinin kurulduğu 1987 yılından bu yana geçen 35 yılda en yüksek ticaret hacmi oldu.

Ticaret hacminde Türkiye'deki serbest bölgeler içerisinde ikinci sırada yer alan Mersin Serbest Bölgesi, hem ülkeye hem bölgeye hem de Mersin'e katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye'nin kurulan ilk serbest bölgesi olma özelliğini taşıyan Mersin Serbest Bölgesinde 2022'de ticaret hacminde yüzde 19 artış sağlanırken, istihdamda da yüzde 9 artış oldu.

“Ticaret hacminde en yüksek rakama 2022 yılında ulaştık”

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (MESBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, yaptığı açıklamada, geçen yılki faaliyetlerini ve önümüzdeki dönem hedeflerini anlattı. Mersin Serbest Bölgesinin ticaret hacminde yıllık 4 milyar dolar ticari işlemle tarihi rekor kırdığını belirten MESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, “Mersin Serbest Bölgesinde 2022 faaliyetleri neticesinde yıllık ticaret hacmi 4 milyar 12 milyon 791 bin dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılında gerçekleşen yıllık 3 milyar 352 milyon 759 bin dolarlık ticaret hacmine göre yüzde 19 oranda artış sağladığı gibi Mersin Serbest Bölgesinin ilk faaliyete geçtiği 1987 yılından bu güne kadar geçen 35 yıllık sürede gerçekleşen yıllık ticaret hacmi seviyelerinde en yüksek rakama 2022 yılında ulaşıldı. Böylece Mersin Serbest Bölgesinin faaliyete başladığı 1988 yılından 2022 yılı sonuna kadar gerçekleşen ticaret hacmi toplamı 75,2 milyar dolara ulaştı” dedi.

“İstihdamda da yüzde 9 artış gerçekleşti”

Mersin Serbest Bölgesinin, Türkiye'de faaliyet gösteren 18 serbest bölge içerisinde Ege Serbest Bölgesinden sonra en yüksek ticaret hacmine sahip ikinci serbest bölge olma konumunu sürdürdüğünü söyleyen Avcı, Mersin Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren firmalar bünyesinde geçen yıl 10 bin 464 kişiye doğrudan istihdam sağlandığının altını çizdi. Avcı, “2021 yılı sonu itibarıyla 9 bin 603 kişiye doğrudan sağlanan istihdama göre geçen yıl yüzde 9 oranında istihdam artışı gerçekleşti. Bölgedeki faaliyetler sebebiyle dolaylı istihdam rakam ise 11 bin kişiye kadar ulaşıyor. Mersin Serbest Bölgesi, sağladığı istihdam sayesinde gerek ilimiz ve gerekse ülkemiz için önemli bir istihdam merkezi konumunda olmayı sürdürüyor” diye konuştu.

“En fazla ticaret yapılan ülkeler Amerika, Irak, Mısır”

Serbest Bölgede 292'si yerli ve 101'i yabancı sermayeli 393 firmanın faaliyet yürüttüğü bilgisini veren Avcı, bölgede işlem gören malların yüzde 81'inin sanayi ürünleri, yüzde 19'unun ise tarım ürünleri gruplarında yer aldığına işaret etti. Avcı, en yüksek seviyede işlem göre mal gruplarını; kimya sanayi ürünleri, gıda sanayi ürünleri, meyveler, işlenmiş petrol ürünleri, dokumacılık mamulleri, demir-çelik sanayi mamulleri ve diğer sanayi ürünleri olarak sıraladı. Avcı, “Mersin Serbest Bölgesinde en fazla ticaret yapılan ülkeler arasında ilk sıraları Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Mısır, İtalya, Hollanda, Çin ve Almanya oluşturdu” ifadelerini kullandı.

“Serbest bölge limanında 1,8 milyon ton rekor elleçleme tonajına ulaştık”

Serbest Bölge Limanında yapılan liman altyapı yatırımları ve mekanik araç-gereç satın alımları sonrasında MESBAŞ olarak hizmet kalitesini artırdıklarını vurgulayan Avcı, “2022 yılı sonunda limanda fiili elleçleme tonajını 1 milyon 871 bin 132 tona yükselterek yeni bir tonaj rekoru kırdık. Bu sayede 2021 yılında elleçlenen 1 milyon 645 bin 673 tona göre yüzde 14 artış sağlanmış oldu” dedi.

“Uzun süredir yüzde 100 dolulukla çalışıyoruz”

1987 yılında Türkiye'nin ilk kurulan ve faaliyete geçen serbest bölgesi olarak kendi sınırları içerisinde özel rıhtımlarının bulunması, bu rıhtımlarda süratli hizmet avantajının yanı sıra proje yükleri için özel tarife uygulayabilmesinin, Mersin Serbest Bölgesinin önemli avantajlarından biri olduğunu kaydeden Avcı, ayrıca hemen yanında Doğu Akdeniz'in en büyük ve işlek limanlarından biri olan Mersin Limanının bulunmasının, limanla ortak kapısının yer almasının ve denizyoluyla mal sevkiyatlarının kolaylaştırılmasının en cazip özelliği olduğunu söyledi. Avcı, sözlerine şöyle devam etti: “Bölge; denizyolunun yanı sıra diğer ulaşım şebekelerine olan bağlantıları ve yakınlığı, Orta Doğu ülkeleri ile transit ticaret işlemlerinde fonksiyonel kullanımı ve transit malların geçişine daha çok imkan veren konumda bulunması, ihraç kabiliyeti olan ileri bir tarım potansiyelinin bulunduğu yörede bulunması, deneyimli hizmet, dış ticaret, bankacılık ve müşavirlik hizmetlerinin belirli bir kaliteye ulaşmış olması ve hizmet sektöründe Türkiye'nin diğer yörelerine göre daha kalifiye personel sağlanabilmesi sayesinde 864 bin metrekare olarak belirlenmiş arazisinde yatırıma ayrılan 636 bin metrekarelik kısmının tamamı yatırımcılara tahsis edilmiştir ve Mersin Serbest Bölgesi uzun bir süreden bu yana yüzde 100 dolulukla çalışmaktadır.”

“Mersin'de 2. serbest bölge kurma çalışmalarına başladık”

MESBAŞ olarak Mersin Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren yatırımcılara yönelik hizmet kalitesini artırmak ve potansiyel yeni yatırımcılara yatırım alanlarının sunulması amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Avcı, Silifke ilçesi Taşucu Limanında Mersin'in ikinci serbest bölgesini kurma çalışmalarına ilişkin şunları söyledi: “Mersin Serbest Bölgesinde tüm yatırım alanlarının tahsis edilmiş olması sebebiyle yeni yatırım taleplerinin karşılanabilmesi çerçevesinde, ülkemizin ve bölgemizin yatırım, istihdam ve dış ticaret kapasitesinin artırılmasına katkı sunulmak üzere Mersin'de 2. Serbest Bölge kurulması çalışmalarına başladık.”