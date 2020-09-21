İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin Serbest Bölgesi'nde 27 işçi zehirlendi

Mersin Serbest Bölgesi’ndeki tekstil fabrikasında çalışan 27 işçi, amonyak borusundan sızan gazdan zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere kaldırıldı.

Mersin Serbest Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında çalışan 27 işçi, amonyak borusundan sızan gazdan zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere kaldırıldı. Fabrikada çalışan diğer işçiler ise tedbir amacıyla evlerine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren 3 tekstil atölyesinde çalışan işçiler, sabah işyerine geldiklerinde içerideki kokudan rahatsızlanarak fenalaştılar. Bir süre çalışan işçilerden bazıları mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kokudan etkilenen 27 işçiden 12'si Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 15'i Toros Devlet Hastanesi'ne, 2'si de Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden 5'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Fabrikalarda çalışan diğer işçiler ise tedbir amacıyla evlerine gönderildi.


Hastanede gözlem altında tutulan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayın patlayan amonyak borusundan kaynaklandığı iddia edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.