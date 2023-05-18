Mersin Serbest Bölgesi'nde yangın

Mersin Serbest Bölgesi'nde bir çerez deposunda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Mersin Serbest Bölgesi içerisindeki bir kuruyemiş deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerinin tamamında etkili oldu. Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile polisler TOMA araçlarıyla müdahale etti. Yoğun dumanın yükseldiği depodaki söndürme çalışmaları ekiplerin ortak çalışmasıyla devam ediyor.