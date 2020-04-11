Mersin sessizliğe büründü

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Sadece çalışma zorunluluğu olanlar dışında hiç kimse dışarı çıkmazken, güvenlik güçleri de hem uygulama noktalarında hem de devriyelerde sokakta gördükleri vatandaşları uyarıyor. Kentin boş hali drone ile havadan görüntülenirken, vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.

Dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dün gece saat 24.00 itibariyle başlayan yasakla birlikte, 31 kentte üst düzey önlemler alındı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek caddeleri ve sokakları tamamen boşalırken, sadece çalışma zorunluluğu olanlar ve genelge ile izin verilenlerin dışarıda olduğu görüldü. Güvenlik güçleri de hem uygulama noktalarında hem de devriyelerle sokakta gördükleri vatandaşları uyarırken, çalıştıkları iş kollarını da sorguluyor. Yollarda çok az sayıda araç bulunurken, yaya olarak gezen vatandaşın ise yok denecek kadar az olduğu görüldü.

Öte yandan kentin boş hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde şehir tamamen boşalırken, vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.