Mersin Silifke OSB'de mobilya fabrikası yangını, ekipler müdahale ediyor

Mersin'in Silifke Organize Sanayi Bölgesindeki mobilya fabrikasında yangın çıktı, ekiplerin müdahale ettiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Silifke OSB'de yatak koltuk ve baza imalatı yapan bir mobilya fabrikasında henüz nedeni belli olmayan bir sebeple yangın çıktı. İçerisinde bulunan aşırı yanıcı maddeler nedeniyle alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Fabrikada bulunanların itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir İtfaiyesi, Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne ait Arazözler ve bir helikopter yangına müdahale etmeye başladı.

Yaşanabilecek tehlikelere karşı Sağlık ve Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Müdahalenin sürdüğü yangın kontrol atlına alınmaya çalışıldığı belirtildi.