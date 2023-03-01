Mersin Teknopark'ta deprem bölgesinden gelenlere 1 yıl ücretsiz yer sağlanacak

Mersin Teknopark Genel Müdürü İhsan Gültekin, deprem bölgelerindeki teknoparklarda faaliyet gösteren girişimcilere kapılarını açtıklarını belirterek, "Bu bölgelerden Mersin Teknopark'a taşınmak isteyen girişimcilere, Mersin Teknopark Ortak Çalışma Alanında 1 yıl ücretsiz yer sağlayacağız" dedi.

Gültekin, Mersin'in, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem afeti sonrası mevcut durumu ve Mersin Teknopark olarak iyileşme sürecinde yürüttükleri çalışmaları değerlendirdi. Ülkece ağır kayıplar verilen yıkıcı felaketin ardından derin bir acı yaşandığına dikkat çeken Gültekin, "Mersin, afetin ilk saatlerinden itibaren tüm imkanlarını kapasitesinin üzerinde kullanarak bölgeye yardım göndermenin yanı sıra, depremden etkilenen yurttaşlarımıza kapılarını açtı. Mersin halkı, yerel ve merkezi yönetim, sivil toplum kuruluşları yaraların sarılması için adeta seferber oldu. Yardımlar elbette hala devam ediyor, etmeli. Bununla birlikte orta ve uzun vadeli çözümlere de ihtiyacımız var. Mersin Teknopark olarak biz de üzerimize düşen görevi yapmak için gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Teknolojik çözümler üretmeye çalışıyoruz"

Teknoparkların, katma değerli üretimin merkezleri olması sebebiyle bu tür afetlere kısa sürede teknolojik çözümlerin üretilebilmesi için çok önemli kurumlar olduğunu söyleyen Gültekin, "Deprem erken uyarı sistemleri, duvar arkası radar görüntüleme sistemi gibi afet sırasında ve sonrasında hayati değere sahip pek çok yerli teknoloji teknopark firmaları tarafından geliştiriliyor. Bu süreçte Türkiye'deki tüm teknoparklar dirsek teması ve dayanışma içinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği ile yaptığımız toplantılarda afet sonrası yaşanan sorun ve ihtiyaçlar için dayanışma içinde hep birlikte çözüm geliştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Mersin Teknopark olarak bugüne kadar girişimcilerin güçlendirilmesine yönelik projeler ürettiklerini kaydeden Gültekin, "Deprem öncesi planladığımız proje faaliyetlerini revize etmek durumunda kaldık ama hiç durmadık. Acılarımızı yaşarken ve yaralarımızı sararken çalışmaya devam etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Çünkü başta depremden etkilenenler olmak üzere, girişimcilerin ayakta kalmaları, ürettikleri ürünler ile başka insanlara yardım edebilmeleri yapılan bu çalışmalara bağlı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü ile iş birliğinde yürüttüğümüz 'Hayata Fırsat Projesi' çerçevesinde Mersin ve Adana'da faaliyet gösteren toplam 37 girişimcimize 100 bin TL hibe verdik. Özellikle yaşadığımız bu büyük afet sonrası verilen hibeler bölgede yaşayan girişimcilerin varlıklarını sürdürebilmeleri için hayati önem taşıyor" şeklinde konuştu.

"1 yıl ücretsiz yer sağlanacak"

Yaşanan depremin ardından önümüzdeki dönemlerde yürütecekleri projeler için bir öncelik alanı daha eklediklerini vurgulayan Gültekin, şöyle devam etti; "Bundan sonraki süreçte Mersin'e göç etmek zorunda kalan depremzede yurttaşlarımızın iş kurabilmeleri ve istihdama katılabilmelerine yönelik yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca Mersin Teknopark olarak deprem bölgelerindeki teknoparklarda faaliyet gösteren girişimcilere kapılarımızı açıyoruz. Bu bölgelerden Mersin Teknopark'a taşınmak isteyen girişimcilere, Mersin Teknopark Ortak Çalışma Alanında 1 yıl ücretsiz yer sağlayacağız."