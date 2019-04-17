Mersin Uluslararası Çocuk Festivali, renkli aktiviteleriyle bayram coşkusu yaşatacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Çocuk Festivali, çocuklara bayram coşkusu yaşatacak. Birbirinden renkli aktivitelerin yer alacağı festival, 22-23 Nisan tarihlerinde Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilecek Uluslararası Çocuk Festivali, bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Çocuk Festivali, dans gösterilerinden tiyatro oyunlarına, konserlerden yarışmalara, turnuvalardan yetenek atölyelerine, spor müsabakalarından oyun istasyonlarına kadar birbirinden eğlenceli, renkli ve eğitici etkinlikleri Mersinlilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Açık alanlar, çim alanlar, serbest etkinlik alanları, oyun parkları ve üç farklı salonda düzenlenecek olan etkinlikler ile oldukça geniş bir aktivite alanı ile ziyaretçilerine kapılarını açan festivalde, çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de bu coşkuya ortak olma imkanı bulacak.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tüm çocukları ve Mersin halkını festivale davet etti. Seçer, "Bu festivalimizin gelecek yıllarda da çıtasını yükselterek devam ettireceğiz. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şimdiden en içten dileklerimle kutlarken, festivalimize tüm çocuklarımızı ve ailelerini davet ediyorum” dedi.

Festival dolu dolu programıyla ziyaretçilerini bekliyor

22-23 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Mersin Çocuk Festivali, iki gün boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. 22 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'da kapılarını açacak olan festivalin birinci gününde açılış seremonisi ve dans gösterilerinin ardından Ferdinand adlı film gösterisi, Köstebekgiller tiyatro gösterisi, bubble şov, Hacivat ve Karagöz gölge oyunu ve dijital oyunlar başta olmak üzere gün boyu sürecek olan pek çok etkinlik düzenlenecek.

Festivalin ikinci günü olan ve aynı zamanda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan'da ise saat 10.00'da başlayacak etkinlikler kapsamında, ilk gün etkinliklerinin yanı sıra Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler tiyatro gösterisi, Ukrayna, Bulgaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan, Hindistan halk dansları gösterisi, Barış Manço şarkıları konseri, birçok etkinlik ve aktivite yer alacak.

Festival çerçevesinde ayrıca şişme oyun grupları, atölyeler, yarışmalar, yarış pistleri, geleneksel oyunların sergileneceği açık hava etkinliklerinin yanı sıra çocuklar Midilli atlar ile gezinti yapmanın keyfini de yaşayacak.

Mersin Çocuk Festivali miniklerin doyasıya eğleneceği etkinlikler ve aktivitelerin yanı sıra ailelerin de çocuklarına eşlik edeceği aktiviteler sunuyor. Özellikle her yıl büyük beğeni toplayan ‘Futbol Turnuvası' bu yıl da futbolda iddialı olan babalar ve oğullarını bekliyor.