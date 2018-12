Mersin, Uluslararası Mersin Maratonu'na hazır

Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü yapılacak olan Uluslararası Mersin Maratonu, 42 kilometre maraton, 15 kilometre koşusu, 5 kilometre halk koşusu, çocuk maratonu, özel sporcular koşusu ve tekerlikli sandalye koşusu olmak üzere 6 kategoride düzenlenecek. 410 bin 80 lira para ödülünün dağıtılacağı maratona şu ana kadar tüm kategorilerde 126 bin 500 kişi kesin kayıt yaptırdı.

4'üncü Uluslararası Mersin Maratonu için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl, profesyonel sporcuların da katılacağı 42 kilometre maraton, 15 kilometre koşusu, 5 kilometre halk koşusu, çocuk maratonu, özel sporcular koşusu ve tekerlekli sandalye koşusu olmak üzere 6 kategoride yarışlar düzenlenecek. Şu ana kadar 42 kilometre maraton koşusuna 244, 15 kilometre koşusuna 927, halk koşusuna 123 bin 957, çocuk maratonuna 849, özel sporcular koşusuna 514, tekerlikli sandalye koşusuna 9 kişi kesin kayıt yaptırdı. Kayıtlar yarına kadar devam edecek.

Bir otelde gerçekleştirilen lansman toplantısında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, son durumla ilgili bilgi verdi. Mersin'in birçok kültür ve uygarlığa kucak açmış, antik dünyanın en önemli liman kentleri arasında yer aldığını vurgulayan Kocamaz, "Mersin, toprağından gelip geçen her topluluğu, doğanın tüm renkleri ile buluşturan muhteşem tabiatıyla da adını dünyaya duyurmuş bir medeniyet beşiği olmuştur. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılında devraldığımız hizmet bayrağı ile insanlığın her döneminde, varlığıyla iyileştirici rol oynayan Mersin'i, marka kent vizyonu ile ‘insan' odaklı bir bakış açısıyla yönetiyoruz. Bu bağlamda Mersin'de gerçekleştirdiğimiz spor faaliyetlerimizle kentimizin bilinirliğini ve marka değerini her geçen gün yüceltiyor, ilimizin ‘spor kenti' imajını güçlendiriyoruz. Bunlardan biri de Uluslararası Mersin Maratonu'dur. 2015 yılında tek yürek olup yaktığımız Uluslararası Mersin Maratonu ateşimiz, henüz dört yıldır düzenliyor olmamıza rağmen Avrupa Atletizm Birliği'nden 5 yıldız derecesi alarak dünyadaki 5 bin maraton içerisinde 56, Avrupa'da 15. sıraya girmeyi başarmıştır. Ayrıca Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) Yol Yarışları Kategorizasyonu'nda bronz label kategoriye yükselerek hedeflediğimiz altın kategori hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yılki hedefimiz gümüş kategoridir" dedi.

"Mersin'e koş, Mersin'de koş"

Maraton için her yıl bir tema belirlediklerini vurgulayan Kocamaz, "Böylece önem verdiğimiz hayata dair tüm inanç ve değerlerimiz için birlikte omuz omuza mücadele etme kültürünü evrensel bir mesaj haline getiriyoruz. 2015'te 'Seviyorsan Koş Bence' temasıyla 'Mersin'e koş, Mersin'de koş' dedik. 2016'da 15 Temmuz darbe girişimini tel'in etmek için Demokrasi Şehitleri Anısına, 'Mersin'e koş, Mersin'de koş' sloganıyla yolumuza devam ettik. 2017'de 'Barış, Kardeşlik ve Hoşgörü' için düzenlediğimiz Uluslararası Mersin Maratonu için bu yıl 'Engelleri Aşmak İçin' temasıyla hep birlikte 'Mersin'e koş, Mersin'de' koş diyoruz. Sporun birleştirici gücünün tüm dünyaya gösterileceği o güzel günde, pek çok ülkeden gelen yüzlerce sporcu ve halk koşusuna katılacak binlerce sporsever ile hayatın önümüze çıkardığı tüm engelleri aşmak için Mersin'de buluşacak, kentimizin tüm güzelliklerinin sıralandığı muhteşem güzergahlarda omuz omuza mücadele ederek engelleri aşmak için, tüm değerlerimiz için koşacağız. Geçen sene beklentimizin de üstünde 64 bin 213 kişilik bir katılımla gerçekleşen Uluslararası Mersin Maratonu'nda dereceye giren sporcularımıza, çeşitli kategorilerde toplamda 159 bin 900 lira ödül dağıtmıştık. Bu yıl da dereceye giren sporcularımızı toplamda 410 bin 80 lira ile ödüllendireceğiz. Bu yılki etkinliğimize katılım hedefimiz 100 bindi ve büyük bir mutluluk ile belirtiyorum ki, şu an 120 bini aşan başvuru sayısı ile belirlediğimiz hedefe ulaşmış, hatta aşmış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 3,5 milyon lira maliyetle gerçekleşecek maratona destek veren herkese teşekkür eden Kocamaz, "16 Aralık 2018 pazar günü gerçekleşecek olan Uluslararası Mersin Maratonu öncesi 14 ve 15 Aralık 2018 cuma ve cumartesi günleri Maraton Fuarı yapılacaktır. Gerçekleştirilecek olan bu fuarda, maratona katılanlar, maraton tişörtlerini ve göğüs numaralarını alabilecekler. Ayrıca fuar süresince hazırlanan stantları ziyaret edebilecek, düzenlenen sosyal aktivitelere katılabilecek ve efsanevi maraton sporcularımızın yer alacağı panelleri izleyebilecekler. Mersin'imizin tüm değerlerini, sporcu misafirlerimize en iyi şekilde tanıtacağımızdan eminim. Engelleri hep birlikte aşmak için sizleri maratona davet ediyor ve 'Mersin'e koş, Mersin'de koş' diyorum" ifadelerini kullandı.