Mersin Uluslararası Müzik Festivali, kapalı gişe açılıyor

Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin 10 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek açılış konserinin biletleri günler öncesinden tükendi. Konser, kapalı gişe seslendirilecek.

Bu yıl 10 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne günler kala sanatseverlerin ilgisi de yoğunlaşarak artmaya başladı. Dünyanın en iyi piyanist ikilisi olarak gösterilen Güher-Süher Pekinel kardeşlerin ve bas Teyfik Rodos'un yer aldığı festivali açılış konserinin biletlerine Mersinli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Şef Rengim Gökmen yönetiminde Mersin Uluslararası Müzik Festivali (MUMF) Oda Orkestrası'nın eşlik edeceği iki bölümlük konser, 10 Nisan 2019 Çarşamba akşamı saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde kapalı gişe seslendirilecek. Konserde, Mozart'ın İki Piyano Konçertosu ve aryaları seslendirilecek.