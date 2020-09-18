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Mersin Uluslararası Müzik Festivali, pandemi dolayısıyla ertelendi

Bu yıl 1-18 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak tanımladığı korona virüs salgını nedeniyle ekim ayına ertelenen 19.

Bu yıl 1-18 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak tanımladığı korona virüs salgını nedeniyle ekim ayına ertelenen 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali (Merfest), salgınının toplum sağlığı için halen risk taşımasından dolayı gelecek yıla ertelendi.


Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Selma Yağcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "1 Nisan'da başlayacağını duyurduğumuz ve pandemi nedeniyle ekim ayına ertelediğimiz 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin, pandeminin risk taşımaya devam etmesinden dolayı bir sonraki yıl yapılmasının daha doğru olacağı kararı yönetim kurulumuzca alınmıştır. 19 yıldır kesintisiz sürdürülen, her yıl dünyanın saygın solist ve müzik topluluklarını halkımızla buluşturarak paha biçilmez sanatsal değerler üreten festivalimiz, yine halkımızın sağlığı için ertelendi. Tüm dünya için bir tehdit olan salgınının son bulacağı nice festivallerde buluşmak üzere, tüm insanlığa şifa ve sağlıklı günler diliyorum" dedi.


Festivalin yeni tarihinin, ilerleyen zamanlarda kamuoyuna duyurulacağı kaydedildi.

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