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Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Zeynep Casalini'yi Mersinlilerle buluşturacak

11 Haziran tarihleri arasında 20’ncisi gerçekleştirilecek Mersin Uluslararası Müzik Festivali, pop müziğinin ünlü ismi Zeynep Casalini’yi, ücretsiz konserle Mersinlilerle buluşturacak.

11 Haziran tarihleri arasında 20'ncisi gerçekleştirilecek Mersin Uluslararası Müzik Festivali, pop müziğinin ünlü ismi Zeynep Casalini'yi, ücretsiz konserle Mersinlilerle buluşturacak.


Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Zeynep Casalini, Şef Daniel Fedorean yönetiminde 29 Mayıs akşamı Mersin Özgecan Aslan Meydanında sahne alacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının eşlik edeceği konser ücretsiz olacak. Nihayet (2004) ve Kim Galip Çıkar (2008) adıyla 2 albüme imza atan Casalini, konserde sevilen şarkılarını Mersinliler için seslendirecek.

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