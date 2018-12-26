Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne doğru

Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenen beste yarışmasının önümüzdeki yıl, 'Mersin, Soli Pompeipolis'in gün doğuşuna ezgi arıyor' sloganıyla Soli Pompeipolis Antik Kenti'ne ithafen gerçekleştireceği bildirildi.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli-Viranşehir Soli Pompeipolis Antik Kenti'nin konu alınacağı ve piyano, keman, viyola, viyolonsel dörtlüsü formunda düzenlenen yarışmada başvurular, 15 Mart 2019 tarihinde mesai bitimine kadar sürecek. Yarışma sonucu ise 2019 Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek ve finale kalan eserlerin seslendirileceği konserle halka açık oylama sonucunda belirlenecek. Yarışmada, toplamda 10 bin TL para ödülü dağıtılacak.

Soli Pompeipolis Antik Kenti

Tarihi ve doğası ile paha biçilmez hazinelere sahip olan Mersin, Roma dönemine ait kalıntılarıyla Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmeye aday bir şehir olarak da gösterilmekte. Bunların içerisinde, özellikle Mezitli-Viranşehir Sit Alanında bulunan Soli Pompeipolis Antik Kenti ihtişamlı tarihiyle öne çıkıyor. Prof. Dr. Remzi Yağcı yönetiminde son dönem yapılan arkeolojik kazılarda, sütunlu yol ve antik liman yerleşkesine ek olarak 1700 yıllık bir erkek büstünün yanı sıra Antik Kent'in Roma Terası denilen bölümünde 2600 yıllık bir tapınak da açığa çıkarılmıştı.

Kilikya tarihinin önemli hazinelerinden birisi olan Soli Pompeipolis Antik Kenti, tüm güzelliğiyle insanlığın kendisini keşfetmesini bekliyor.