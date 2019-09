Mersin Uluslararası Narenciye Festivali'ne doğru

'si düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Narenciye Festivali'nin, 1-3 Kasım tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

Mersin Narenciye Festivali İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, meyve ile süsleme yapma konusunda Türkiye'nin ilk ve en büyük festivali olan, Mersin Valiliği himayesinde ve Mersin Ticaret Borsası koordinasyonunda düzenlenen festivalin, bu yıl 1-3 Kasım tarihleri arasında 7.'sinin gerçekleştireceğini söyledi.

"Yediden yetmişe narenciye festivali için tek vücut olmalıyız"

Festival hazırlıklarının kapsamlı bir şekilde sürdüğünü dile getiren Özdemir, "Böylesi organizasyonlarda ulaşılabilecek en üst nokta hiçbir zaman yoktur. Mersin'in ve Mersinlilerin festivali olan narenciye festivalinin daha da başarılı olabilmesinin yolu, kendisini sürekli olarak geliştirebilmesinden geçmektedir.

Bu doğrultuda, icra kurulumuzun çalışmalarının yanında başta yediden yetmişe tüm Mersinlilerin, önceki yıllarda olduğu gibi festivalimizi sahiplenmesi ve kentimizin tüm dinamiklerinin tek vücut olarak hareket etmesi büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte yerel basınımızı da en önemli destekçilerimiz arasında görüyoruz. Festivalimizin tanıtımında ve güzelliklerinin yansıtılmasında tüm imkanlarını seferber edeceklerine inanıyoruz" dedi.

"Her görüşü dikkate alıyoruz"

İcra kurulu olarak festivale ilişkin günlük çalışmaların yanında, düzenli bir şekilde toplantılar gerçekleştirdiklerini, özeleştiride bulunarak eksikleri tespit ettiklerini ve en ince detayına kadar planlamaları yaptıklarını kaydeden Özdemir, "Medyamızda yer alan ve amacı festivalimize katkı sağlamak olan her türlü yapıcı eleştirileri ve çözüm odaklı önerileri not alarak değerlendiriyoruz. Ayrıca, geçmiş yıllarda festivalimizi ziyaret edenlerin ve izleyenlerin de seslerine kulak vererek onlardan gelen her fikirden yararlanıyoruz. Başlıca önceliğimiz Mersin tarımının kalbi olan, kentimiz ihracatına önemli katkı sunan ve festivalimizin ana temasını oluşturan narenciyeye tüm kamuoyunun odaklanmasını sağlamaktır. Bununla birlikte sanattan spora, bilimden kültüre kadar oldukça geniş bir yelpazede Mersin'in sahip olduğu her bir değerin festivalimizde yer almasını sağlayarak katılımcılara eğlence dolu bir hafta sonu yaşatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Festivalimizin başarı çıtasını hep birlikte yükselteceğiz"

Bu doğrultuda, festivalin daha da zenginleşmesi amacıyla 'Mersin için ben de varım, festival için benim de bir önerim var' diyen her kişi ve her kurumu icra kurulunun doğal bir üyesi olarak gördüklerini vurgulayan Özdemir, "Destek vermek isteyen her oluşuma kapılarımız sonuna kadar açıktır. Görüşlerinizi festival web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan bizlere iletmeniz büyük önem taşımaktadır. El ele verdiğimiz taktirde önümüzdeki hazırlık sürecini en iyi şekilde değerlendireceğimiz ve böylece festivalimizin başarı çıtasını çok daha yükseklere taşıyacağımız kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.