Mersin Üniversite, 217 üniversite arasında ilk yüzde 10'luk dilimde yer aldı

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi, akademik bir başarıya imza atarak, TÜBİTAK ULAKBİM Performans Göstergeleri Ocak 2020 Raporuna göre, 217 üniversite arasında ilk yüzde 10'luk dilimde yer aldı. Rektör Prof.Dr. Ahmet Çamsarı, sosyal medya hesabından “Hedefimiz daha yukarılar” paylaşımı yaptı.

Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamada, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından üniversitelerin performans göstergelerinin açıklandığı bildirildi. Bilişim altyapıları ve bilgi teknolojilerini kullanarak araştırmalara temel olacak bilgi kaynaklarını oluşturan TUBİTAK ULAKBİM'in, farklı kategorilerde üniversitelere ait verileri derleyerek erişime sunduğu belirtilen açıklamada, MEÜ'nün elde ettiği akademik başarıya ilişkin raporda yer alan veriler paylaşıldı. Buna göre, hazırlanan bibliyometrik analizde; Türkiye'de 217 üniversite arasında Mersin Üniversitesi, Uluslararası Wos atıf sayısına göre sıralamada 21'inci, Uluslararası Wos yayın sayısına göre ise 26'ncı sırada yer aldı.

Proje sayısında 30'uncu oldu

2018-2019 verilerine göre; Türkiye dergileri atıf dizininde 31'inci sırada yer alan MEÜ, ulusal atıf sıralaması sayısında da ilk 30 üniversite arasına girmeyi başardı. 2015-2019 yılları arasında TR Dizin TÜBİTAK destekli 31 proje gerçekleştiren MEÜ, proje sayısı sıralamasında da 30'uncu sırada gösterildi. TÜBİTAK ULAKBİM verilerine göre 2018-2019 döneminde; MEÜ'de Dergi Park'ta editörlük yapan araştırmacı sayısının 41, hakemlik yapan araştırmacı sayısının ise 260 olduğu vurgulandı.

Bilimsel yayınların kalitesinin arttırılması için Türkiye'deki araştırmacıların uluslararası yayınlarının teşvik edildiğinin altı çizilen raporda, 2018-2019 döneminde MEÜ'den 207 akademisyenin uluslararası bilimsel yayınları teşviki aldığı vurgulandı.

“Emeklerimizin karşılığını aldık”

Raporu değerlendiren MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yaptığımız çalışmalarla Mersin Üniversitesini akademik sıralamalarda üst sıralara taşımaya çaba gösterdik. Yayınlanan bu raporla emeklerimizin karşılığını aldık. Bu çalışmalarımıza azimle devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diyerek, emeği geçen tüm akademisyenlere teşekkür etti.

Rektör Çamsarı, sosyal medya hesabından da raporu paylaşarak, “Akademik anlamda gözle görülür bir ilerleme sağladık. Tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Hedefimiz daha yukarılar” ifadelerini kullandı.