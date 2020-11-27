Mersin Üniversitesi ile Mersin İŞKUR arasında işbirliği protokolü imzalandı

Protokol uyarınca, üniversitede yer alan İŞKUR irtibat noktası, İŞKUR Kampüs olarak güncellenecek, gençlerin iş gücü piyasasına uyumu hızlandırılacak ve istihdam süreçleri desteklenecek.

Mersin İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ile Mersin İŞKUR İl Müdürü Mustafa Kutlu arasında imzalanan protokol kapsamında, mesleki eğitimler, kişisel gelişime yönelik faaliyetler, kariyer günleri, İstihdam Fuarı, sektörel toplantılar, Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu etkinlikleri gibi birçok alanda ortak etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca Mersin İŞKUR, MEÜ'de okuyan, mezun olacak durumda olan ve mezun olmuş öğrencilere İş ve Meslek Danışmanlığı kapsamında İş Kulübü hizmetleri, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmak amacıyla Kariyer Merkezinin içinde İŞKUR Kampüs birimi kurarak öğrencilere nitelikli hizmet sunacak.

İmza töreninde konuşan İl Müdürü Kutlu, Mersin Üniversitesi ile süregelen ortak çalışmaların işbirliği protokolünün güncellenmesi ile daha kurumsal bir nitelik kazanacağını belirterek, öğrencilerin ve mezunların İŞKUR hizmetlerine erişiminin arttırılarak iş gücü piyasasına daha hazır halde iş hayatına atılmasının amaçlandığını söyledi. Kariyer Merkezi içinde bulunacak İŞKUR Kampüs'te İş Kulübü liderleri tarafından üniversite öğrencilerine özellikle işgücü piyasası, çalışma hayatı, iş arama becerileri, görüşme teknikleri gibi konularda bireysel ve grup halinde çalışmalar yapılacağını kaydeden Kutlu, öğrencileri ve mezunları kurumsal firmaların yetkilileri ile buluşturarak, kariyer hedeflerini oluşturmalarına katkı sağlayacaklarını ifade etti.