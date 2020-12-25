İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin Üniversitesi, O-CITY platformunda Mersin'i dünyaya tanıtacak

CITY platformunda Mersin’i dünyaya tanıtacak.

CITY platformunda Mersin'i dünyaya tanıtacak. Dünyadan sadece Mersin'in yer aldığı platformda, Cennet Cehennem ören yerinin tanıtım videosunun dönmeye başladığını duyuran Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, “Mersin turizmi ve ülke tanıtımı için çok önemli bu uluslararası platformu yılda 1 milyar kişinin ziyaret etmesi bekleniyor” dedi.


Mersin Üniversitesi, uluslararası bir projeye daha imza attı. İspanya Valencia Üniversitesi tarafından yürütülen, 4 kıtadan 21 ülkenin yer aldığı DIGITAL O-CITY projesinde Türkiye'den sadece Mersin Üniversitesi uygulayıcı ortak olarak yer alma başarısını elde etti. Dünya çapında çok prestijli bir platform olarak nitelendirilen O-CITY'de, Mersin tüm dünyaya videolarla tanıtılacak.


Mersin Üniversitesi Rektörü Çamsarı, bu başarıyı sosyal medya hesaplarından duyurarak, sevincini Mersinlilerle paylaştı. Rektör Çamsarı paylaşımında, “Türkiye'den sadece Mersin var. Mersin Üniversitesinden uluslararası proje başarısı. İspanya Valencia Üniversitesi tarafından yürütülen ve dünya çapında 4 ayrı kıtadan 21 ülkenin yer aldığı çok prestijli DIGITAL O-CITY projesinde Türkiye'den sadece Mersin Üniversitesi uygulayıcı ortak olarak yer alma başarısını elde etti. Projede tarihi kültür mirasın dijital albümü yapılarak ve tüm dünyada Mersin'in tanıtımı gerçekleştirilecek. Mersin turizmi ve ülke tanıtımı için çok önemli bu uluslararası platformda Cennet Cehennem ören yerimizin tanıtım videosu yayınlanmaya başladı. Platformu yılda 1 milyar kişinin ziyaret etmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.