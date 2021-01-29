Mersin Üniversitesi, Öz Sağlık İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı

2022 sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeyle işçilerin ücretleri yaklaşık 4 bin lira oldu.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlüğe bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş kolundaki iş yerleri ve eklentilerinde çalışan işçileri kapsayan ve 1 Eylül 2020 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak toplu iş sözleşmesi, Senato odasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene; Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Meltem Nass Ducce, Öz-Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Genel Başkan Yardımcıları Yavuz Aksanoğlu ve Tuğba Gülpenbelioğlu, İl Başkanı Özgür Turan ile sendika ve üniversite temsilcileri katıldı.

“Amacımız, eşit işe eşit ücreti sağlamak”

Törende konuşan Rektör Çamsarı, “Bizim Mersin Üniversitesi olarak iki amacımız var. Bunlardan birincisi, çalışanlarımızın mümkün olan en iyi özlük haklarına ve en iyi kazanca sahip olması; ikincisi de kurum içinde ve kamuda çalışanların ‘eşit işe eşit ücret', yani adalet konusunda mümkün olduğunca eşitlenmelerini sağlamak” dedi.

Kurumların, özellikle üniversitelerin kendi yapısındaki getirileri, kazançları hem mevcut döner sermayesi hem de merkez bütçeden, özel bütçeden aktarımlarının fark edebildiğini vurgulayan Çamsarı, “Sendikamızla görüşürken elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince imkanlarımızı zorlayarak bir şeyler yapmaya çalıştık. 2022 sonuna kadar olan dönemi kapsayan bir anlaşma ve yaklaşık 4 bin TL civarında bir ödemeye denk geliyor. Kısmet olur, dönem içinde gelirlerimiz üst seviyelere çıkar, bundan daha iyi rakamları konuşuruz. Bir fikir birliğine varılmış olması, anlaşılmış olması ve sizlere verdiğimiz önemin anlaşılmış olması, bizi en çok sevindiren yanı. Yönetim olarak yetkimiz dahilinde çalışanlarımız için ilk geldiğimiz günden itibaren mümkün olduğunca ödemeleri tabana da yayarak farklılıkları gidermeye çalıştık. Sizlerin mutlu olması bizim için bir kazançtır. Sözleşmemizin hepimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Çalışanlarımızın haklarını koruma noktasında atılan adımlar önemli”

Sendika Genel Başkanı Sert ise “Bu toplu sözleşmenin imzasında; masada karşılıklı iyi niyetli çabalarla çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini koruma noktasında adımlar atılarak, bu noktaya varmamız önemli ve anlamlı. Toplu sözleşme sadece bir ücret almak demek değildir. İşverenimiz varsa biz varız. İş yerimize elbette sahip çıkacağız. Daha çok çalışacağız. Gelirlerimizi ve imkanlarımızı daha çok arttıracağız. İlerleyen süreçte yapılacak olan bundan sonraki toplu sözleşmelerde de elbette ki bu iyi niyetli adımların tekrar atılacağına inanıyorum. Rektör hocamız Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'ya, Mersin Üniversitesi ve sendikamız yetkililerine teşekkür ediyorum. Çalışan üyelerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum. Bundan sonraki süreçte üyelerimize, iş yerimize sahip çıkmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Çamsarı ve Genel Başkan Sert tarafından toplu iş sözleşmesi imzalandı.