Mersin Üniversitesi: “Staj Seferberliği başladı”

MEÜ'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda; bakanlıklar, bakanlıklara bağlı ilgili, ilişkili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenler iş birliğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının destekleriyle üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan Staj Seferberliği Programının, "www.yetenekkapisi.org" adresinden duyurulduğu kaydedildi.

MEÜ açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamanın detayları paylaşıldı. Buna göre, öğrencilerin başarılı bir yükseköğretim süreci geçirmeleri ve alanlarında uzmanlık kazanabilmeleri için üniversite eğitimleri döneminde staj yapmanın önemi vurgulandı. Bu yıl, pandemi nedeniyle öğrencilerin staj imkanı bulmakta zorlanmasının göz önünde bulundurulması sonucunda yola çıkılan proje aracılığıyla örgün eğitim veren lisans programlarında son sınıfa geçen öğrencilere kamu kurum, kuruluşlarında ve özel sektörde staj imkanı tanınacak.

Başvuru değerlemelerinin; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından liyakat esaslı, objektif yöntemler ile adayların liseden lisans son sınıfa kadar yaptıkları uzun dönemli çalışmaları ve sergiledikleri performansları göz önünde bulundurularak yapılacak.

Proje kapsamında, kısa vadede, Covid-19 nedeniyle staj yeri bulmakta ve staj yapmakta güçlük çeken öğrencilere destek sağlanırken, uzun vadede ise öğrencilere şu imkanların tanınması hedefleniyor:

“Staj imkanının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp, tüm bölümlere yaygınlaştırılması. Kamu ve özel sektördeki staj imkanlarının tüm üniversiteli gençler için ulaşılabilir hale getirilmesi. Şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi değerleme yöntemi ile kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi. Üniversiteli gençlere kamu kurumlarını ve faaliyetlerini yakından tanıma imkanının sağlanması. Kamuda staj yapma olanaklarının genişletilmesi. Kamu kurum ve kuruluşlarının yeteneklerle buluşturulması. Kamu kurumlarının üniversiteli gençler arasında bilinirliğinin artırılması. Özel sektörün, adayların liseden lisans son sınıfa kadar sergiledikleri performansını izleyebilecekleri Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulmuş ‘Stajyer Havuzu'na erişiminin sağlanması, böylece ülkemizin her köşesindeki yeteneklere ulaşmasının kolaylaştırılması. Ulusal ve uluslararası firmalarımızın yanı sıra ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ ve start-upların yetenek açığı konusunda yaşadıkları sorunların azaltılması.”