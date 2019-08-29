Mersin Üniversitesi, Tarsus'ta arkeolojik yüzey araştırmalarına başlıyor

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi tarafından birçok uygarlığa beşiklik etmiş Tarsus'un kırsal coğrafyasındaki yerleşim izlerini araştırmak amacıyla 2016 yılında başlatılan Tarsus Hinterlandı Yüzey Araştırmalarının bu yılki bölümü 2 Eylül'de başlıyor.

Mersin Üniversitesi'nden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2019 yılı çalışmaları Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle MEÜ'nün yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle yapılacak Tarsus Hinterlandı Yüzey Araştırmalarının başlangıç tarihi 2 Eylül 2019 olarak belirlendi. Yaklaşık bir ay sürmesi hedeflenen bilimsel araştırmalar, MEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri ve öğretim elemanlarının katılımlarıyla gerçekleşecek.

Araştırma hakkında bilgi veren Doç. Dr. Deniz Kaplan, Tarsus kent merkezindeki zengin antik kent ve onun anıtsal mimari dokusunun, Tarsus'un dağlık coğrafyasının da zengin olduğuna işaret ettiğini belirtti. Kaplan, “Çünkü kentlerin zenginliği, hinterlantlarının yani egemenlik alanlarının barındıkları zenginlikler sayesinde oluşmaktadır. Bunun yanı sıra araştırma alanının çağının uluslararası yol ağını bünyesinde barındırması ve bu sayede ulaşılan jeopolitik konumu; tarih öncesi çağlardan günümüze dek uzanan geniş bir yelpazede kültür basamaklarına sahip olmasını ve kültürler arası etkileşimde birçok unsuru bünyesinde barındırmasını sağlamaktadır” dedi.

Tarsus Hinterlandı Yüzey Araştırmalarına 2016 yılında başlandığını kaydeden Doç. Dr. Kaplan, “Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları kapsamında araştırma sınırları içerisinde yer alan coğrafyada yerleşim izlerini araştırmak, bu bağlamda özellikle kırsal yerleşimlerin tarihsel ve plansal gelişimlerini, ana kent ve antik yollarla bağlantısını ve günümüzdeki korunma durumlarını tespit etmek hedeflenmektedir. Ayrıca, araştırma alanı içerisindeki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının belirlenip tescillenerek koruma altına alınmasını sağlamak, çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kaplan, desteklerinden dolayı MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ve araştırmanın ana sponsoru Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür etti.