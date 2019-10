Mersin Üniversitesi, Türkiye'deki en iyi küresel üniversiteler listesinde

Mersin Üniversitesi'nin (MEÜ), Türkiye'deki en iyi küresel üniversiteler listesinde 12. sırada yer aldığı bildirildi.

US News & World Report, araştırma performansları ve akademisyenlerinin elde ettiği başarılara göre, Türkiye'deki en iyi küresel üniversiteler sıralamasını açıkladı. Buna göre Mersin Üniversitesi, 'Best Global Universites In Turkey' başlıklı sıralamada, 38.2 puanla 12. sırada yer almayı başardı. Ayrıca MEÜ'nün, dünya sıralamasında 827. sırada olduğu da belirtildi. Araştırmada, sıralamanın üniversitelerin küresel ölçekte ve ülke çapındaki araştırmaları, yayınlar, atıflar, uluslararası işbirlikleri gibi ölçütlere göre yapıldığı kaydedildi.