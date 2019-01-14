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Mersin Üniversitesi, URAP sıralamasında 4 basamak yükseldi

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ), University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından açıklanan sıralamada 4 basamak yükselerek 29’uncu oldu.

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ), University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından açıklanan sıralamada 4 basamak yükselerek 29'uncu oldu.


MEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını yapan URAP, 2018-2019 yılı listesini açıkladı. Buna göre, bir önceki yıl 33'üncü sırada yer alan Mersin Üniversitesi, bu yılki sıralamada 87 üniversite arasında 29'uncu sırada yer almayı başardı.


ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan Araştırma Laboratuvarı tarafından 2009 yılından bu yana gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Türkiye'deki üniversiteler akademik performanslarına göre sıralanıyor. Bu sıralamada Web of Science/InCites gibi uluslararası kaynaklar ile YÖK'ün yayınladığı verilerden yararlanılıyor.


MEÜ, açıklanan verilere göre toplam makale, atıf ve benzeri değerlendirme ölçütleri sonucunda 163.54 puan alarak B+ kategorisinde yer aldı.

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