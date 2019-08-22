Mersin Üniversitesi'nde kayıtlar devam ediyor

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Mersin Üniversitesi'ne (MEÜ) yerleşen adayların kayıtları devam ediyor. Elektronik kayıt işlemlerinin sona erdiği üniversitede, bazı fakülteler ve yüksekokullara şahsen yapılması gereken kayıtlar ise yarın sona erecek.

2019 YKS ile Mersin Üniversitesi'ni kazanan öğrenciler, 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresine e-devlet şifresiyle girerek ‘e-Hizmetler' sekmesinden kayıtlarını yaptırdı. MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, elektronik kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin kayıtlarla ilgili olarak üniversiteye gelmeleri veya herhangi bir belge getirmeleri gerekmiyor. Ancak, herhangi bir nedenle e-devlet üzerinden kayıt işlemlerini yapamayan öğrenciler ile Tıp Fakültesine, Eczacılık Fakültesine, Diş Hekimliği Fakültesine, Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Programına, İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik Programına, Denizcilik Meslek Yüksekokulu Programlarına yerleşen adayların kayıt için 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında şahsen kayıt başvurusunda bulunmaları gerekiyor.

Öte yandan, Yabancı Diller Yüksekokulunda oluşturulan kayıt masalarında ilgili bölüm öğretim elemanları danışmanlığında yürütülen işlemler sorunsuz devam ediyor.

Kayıtlar sırasında dışarıda bekleyen aileleri sıcaktan korumak içinse çadır kuruldu. Ayrıca, öğrencilere ve ailelerine ikramlarda bulunuldu.

Ayrıca kayıt için gelen öğrencilerin bilgilendirilmesi için MEÜ ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği kapsamında stant açılarak, görevli polis memurları tarafından öğrencilere kent ve üniversite yaşamı ile ilgili bilgiler verildi.