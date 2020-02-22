Mersin Üniversitesinde ‘Medyada Haber Güven ve İlişkisi' söyleşisi

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi, 'Medyada Haber ve Güven İlişkisi' konulu söyleşi düzenledi. Söyleşiye konuk olan gazeteci ve televizyon sunucusu Veyis Ateş, üniversite öğrencilerine, varmayı hedefledikleri kariyere ve anılmak istedikleri karaktere uygun biçimde hazırlık yapmalarını önerdi.

Mersin Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Medyada Haber ve Güven İlişkisi' konulu söyleşi, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Gazeteci ve televizyon sunucusu Veyis Ateş'in konuşmacı olduğu söyleşiye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, dekanlar, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Söyleşide, üniversite öğrencilerine mesleki deneyimlerini anlatan Ateş, medyada haber ve güven ilişkisinden bahsederek, medya sektöründe başarılı olmak için neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler verdi. İnsanların kelimelerle düşündüğünü belirten Ateş, dile hakimiyetin önemine vurgu yaptı. Gençlerin gelecekte varmayı hedefledikleri kariyere ve anılmak istedikleri karaktere uygun biçimde hazırlık yapmalarını öneren Ateş, öğrencilerin sorularını da cevapladı.