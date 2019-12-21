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Mersin ?niversitesi'nde yang?n tatbikat?

Mersin ?niversitesi’nde (ME?) personele y?nelik uygulamal? yang?n tatbikat? yap?ld?.

Mersin ?niversitesi'nde (ME?) personele y?nelik uygulamal? yang?n tatbikat? yap?ld?.


ME? ?? Sa?l??? ve G?venli?i Uygulama ve Ara?t?rma Merkezi M?d?rl??? taraf?ndan, '?? Sa?l??? ve G?venli?i Kanunu ve ??yerlerinde Acil Durumlar Hakk?nda Y?netmelik' kapsam?nda, ?niversite b?nyesinde olu?turulan Arama Kurtarma Tahliye ve Yang?n ekibi ?yelerine, yang?n s?nd?rme e?itimi verildi.


ME? ?iftlikk?y Kamp?s? Cumhuriyet Alan?nda, Denizcilik Fak?ltesi uzman personeli taraf?ndan ger?ekle?tirilen tatbikatta, akademik ve idari personele yang?na ilk m?dahale s?ras?nda yap?lmas? gerekenler uygulamal? olarak anlat?ld?.

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