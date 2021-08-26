Mersin Üniversitesinde yüz yüze eğitim 13 Eylül'de başlıyor

Üniversiteden yapılan duyuruda, 2 doz aşı olmamış öğrenciler ve akademik personelden haftada iki kez PCR testi isteneceği belirtilerek, aşılarını acilen yaptırmaları istendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınını nedeniyle son 1,5 yıldır eğitime uzaktan devam eden üniversite öğrencileri, nihayet yüz yüze eğitime kavuşuyor. Mersin Üniversitesi de 13 Eylül 2021 tarihi itibariyle yüz yüze eğitime geçiyor. Mersin Üniversitesinin resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, öğrencilere yüz yüze eğitimin başlayacağı müjdesi verildi.

“13 Eylül 2021 tarihi itibariyle akademik takvimimize uygun olarak, salgın tedbir ve kuralları göz önünde bulundurularak yüz yüze eğitim-öğretim süreçleri başlayacaktır” denilen duyuruda, akademik birimlerdeki her program ve her bir sınıf düzeyinde derslerin yüz yüze yapılacağı, akademik birimlerin uygun gördüğü bir kısım teorik derslerin ise online olarak da verilebileceği kaydedildi.

Öğrencilere PCR testi uyarısı

2 doz aşı olmamış öğrencilere PCR testi uyarısı da yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

“Bilimsel olarak salgından korunmanın en etkin yönteminin aşılanma olduğu sağlık otoriteleri tarafından belirtilmektedir. Bu nedenle üniversitemizde eğitim-öğretim süreçlerinin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için tüm öğrenci, öğretim elamanı ve idari personelimizin aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. Buna bağlı olarak Covid-19 geçirmemiş veya en az 2 doz aşı olmamış öğrencilerden derslere giriş için haftada iki kez PCR teste yaptırmaları istenecektir. Sonucunun negatif olduğuna dair kanıtı ibraz edenlerin derslere girişlerine izin verilecektir. Konunun hassasiyeti göz önünde bulundurmak suretiyle öğrencilerimize aşılarını acilen yaptırmalarını tavsiye eder, gerekli katkıyı sunmanızı dileriz.”

Rektör Çamsarı'dan aşı çağrısı

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilere seslenerek, “Sevgili Mersin Üniversitesi öğrencilerimiz; artık hepimizin çok özlediği yüz yüze eğitime geçmek için gün sayıyoruz. Hem sizlerin ve ailelerinizin hem de personelimizin sağlığı için lütfen Covid aşılarınızı yaptırın” çağrısında bulundu.