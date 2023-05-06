Mersin Valiliği: Hortumda 13 kişi yaralandı, 100 sera zarar gördü

Meteorolojinin uyarısının ardından Mersin'in Anamur ilçesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum, ilçeye bağlı Sultan Alaaddin, Akarca ve Ören mahallelerinde seraları parçaladı, çatıları uçurdu. Hortum bir tırı devirdi, bir hafif ticari aracı da ters döndürdü. Fırtına da 13 kişi ise yaralandı.

"Can kaybı yok, 13 yaralı var"

Valilikten yapılan açıklamada: "Anamur İlçemizde, 06.05.2023 Cumartesi günü saat 10:30 sıralarında meydana gelen şiddetli fırtına ile birlikte oluşan hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 100 civarında muz serasının zarar gördüğü, bazı ev ve işyeri binalarının cam ve çatılarında, yol kenarlarındaki ağaçlarda ve taşıtlarda hasar oluştuğu tespit edilmiştir. Meydana gelen hortumdan dolayı can kaybımız yoktur. 13 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayın yaşandığı andan itibaren AFAD, emniyet, jandarma, belediye, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekiplerimiz sahada görevlendirilmiş olup Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Anamur İlçemize, hortumdan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.