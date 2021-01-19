Mersin Valiliğinden Akkuyu NGS çevresindeki planlı patlatmaya ilişkin açıklama

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde bugün yapılan planlı patlatma sonucu, patlamanın etkisiyle Büyükeceli bölgesinde ev ve seralarda meydana gelen zararların tespitine yönelik zarar tespit komisyonu kurulduğu ifade edilerek, "Patlatma ile ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığından bir ekip görevlendirilmiştir. Konu her yönüyle incelenecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır" denildi.