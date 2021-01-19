İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin Valiliğinden Akkuyu NGS çevresindeki planlı patlatmaya ilişkin açıklama

Mersin Valiliğince, Akkuyu Nükleer Güç Santralı bölgesinde yapılan planlı patlatma sonucu bölgedeki ev ve seralarda oluşan zararın tespitine yönelik komisyon kurulduğu bildirildi.


Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde bugün yapılan planlı patlatma sonucu, patlamanın etkisiyle Büyükeceli bölgesinde ev ve seralarda meydana gelen zararların tespitine yönelik zarar tespit komisyonu kurulduğu ifade edilerek, "Patlatma ile ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığından bir ekip görevlendirilmiştir. Konu her yönüyle incelenecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.