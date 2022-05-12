Mersin Valisi Ali İhsan Su Diyarbakır Valiliğine atandı

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Valiler Atama Kararnamesi ile Diyarbakır Valiliğine atandı. Yaklaşık 5 yıldır Mersin'de görev yapan Vali Su'nun yerine ise Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 'Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi' Resmi Gazetede yayımlandı. Kararnameye göre, 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi ‘vali-mülkiye başmüfettişliği' görevine getirilirken, 9 ile yeni vali atandı.

Mersin Valisi Su, Diyarbakır'a, Şırnak Valisi Pehlivan Mersin'e atandı

Atama kararnamesi ile Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun da görev yeri değişti. 21 Haziran 2017 tarihinden bu yana Mersin'de görev yapan Su, kararname ile Diyarbakır Valiliğine atandı. Vali Su'nun yerine ise Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan getirildi.

Rize'nin Hemşin ilçesinde doğan 45 yaşındaki Vali Pehlivan, 2017-2019 tarihleri arasında Bayburt Valisi olarak görev yaptı. 18 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Şırnak Valiliğine atanan Pehlivan, yaklaşık 2,5 yıllık görevinin ardından Mersin'e atandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Vali Pehlivan, iyi derecede İngilizce biliyor.