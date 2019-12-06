Mersin Valisi Su, Mut'ta bir dizi açılışa katıldı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mut ilçesinde kaymakamlığı ziyaret ederek, Mutlu Çocuklar Kitap Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Ayrıca ilçede bazı tarihi ve turistik alanlarda incelemelerde bulundu.

İlçe temasları kapsamında ilk olarak Mut Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Vali Ali İhsan Su, kaymakamlık binası önündeki karşılamanın ardından makama geçerek, Kaymakam Muammer Köken ve ilçe protokolü üyeleri ile bir araya geldi. Kaymakamlık ziyaretinin ardından protokol üyeleri ile birlikte Halk Kütüphanesi'ne geçen Vali Su, Mut Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen “1071'i okuyoruz 2071'e yürüyoruz” projesi çerçevesinde “Mutlu Çocuklar Kitap Sergisi”nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta kısa bir konuşma Vali Su, kitap okumanın önemine işaret ederek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Açılıştan sonra Mut Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kurs Merkezi'ne geçen Vali Ali İhsan Su, Mut Engellilere Umut Derneği üyeleri tarafından üretilen Yöresel Hediyelik Eşya Sergisi'ni gezerek ürünler hakkında bilgi aldı. Buradaki engelli bireylerle de yakından ilgilenen Vali Su, onlarla bir süre sohbet, ederek sorun ve taleplerini dinledi.

İlçe temasları kapsamında ilçenin tarihe tanıklık etmiş mekanlarını da ziyaret eden Vali Su, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Restorasyon çalışmaları devam eden Laal Paşa Camii ve Kümbet'i ile tarihi Mut Kalesi ve Taş han da incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından Mut Belediye Başkanlığı'nı da ziyaret eden Vali Su, Belediye Başkanı Volkan Şeker'i makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Açılış ve ziyaretlerin ardından Vali Su, Mut Orman İşletme Müdürlüğü Lokali'nde gerçekleştirilen "Zeytin - Zeytinyağı Üretim, Pazarlama ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Vali Su toplantıdan sonra ilçeden ayrıldı.