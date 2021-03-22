Mersin ve Adana'nın 2020 işsizlik orana yüzde 13,4

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, Mersin ve Adana'nın oluşturduğu TR62 Bölgesinde 2020 yılı işsizlik oranının yüzde 13,4 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Bölgede istihdam oranı ise geçen yıl 3 puan azaldı.

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İşgücü İstatistikleri 2020 sonuçları değerlendirildi. Açıklamada, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının, 2020 yılında bir önceki yıla göre 408 bin kişi azalarak 4 milyon 61 bin kişi olduğu; işsizlik oranının 0,5 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Tarım dışı işsizlik oranının ise 0,7 puanlık azalış ile yüzde 15,3 olduğu ifade edildi.

Açıklamada, istihdam edilenlerin sayısının 2020 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 268 bin kişi azalarak 26 milyon 812 bin kişi, istihdam oranının ise 2,9 puanlık azalış ile yüzde 42,8 olduğu belirtilirken, işgücünün geçen yıl bir önceki yıla göre 1 milyon 676 bin kişi azalarak 30 milyon 873 bin kişi, işgücüne katılma oranının ise 3,7 puanlık azalış ile yüzde 49,3 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Mersin ve Adana'da işsizlik oranı yüzde 13,4 oldu

Mersin ve Adana'dan oluşan TR62 Bölgesinde ise 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının, 2020 yılında bir önceki yıla göre 13 bin kişi artarak 191 bin kişi olduğu; işsizlik oranının 1,5 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Tarım dışı işsizlik oranının ise 2,0 puanlık artış ile yüzde 16,0 olduğu ifade edildi.

İstihdam oranı azaldı

Açıklamaya göre TR62 Bölgesinde istihdam edilenlerin sayısının 2020 yılında bir önceki yıla göre 75 bin kişi azalarak 1 milyon 236 bin kişi, istihdam oranı ise 3,0 puanlık azalış ile yüzde 40,6 olduğu kaydedildi. Mersin ve Adana'da işgücünün de 2020 yılında bir önceki yıla göre 62 bin kişi azalarak 1 milyon 427 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 2,6 puanlık azalış ile yüzde 46,9 olarak gerçekleştiği belirtildi.