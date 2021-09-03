Mersin ve Adana'nın ağustos ayı enflasyonu yüzde 19,17

MERSİN (İHA) – Mersin ve Adana'nın ağustos ayı enflasyonu, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,17 oranında arttı. Ağustos ayının zam şampiyonu ise yüzde 44,27 artışla salatalık oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ağustos ayı rakamları değerlendirildi. Açıklamaya göre, Türkiye genelinde TÜFE'de (tüketici fiyat endeksi) ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,78 artış gerçekleşti.

Mersin ve Adana'nın enflasyonu yüzde 19,17 oldu

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Mersin ve Adana'dan oluşan TR62 Bölgesinin enflasyon rakamlarına da yer verildi. Buna göre, Mersin ve Adana'da TÜFE'de ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,21, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,17 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,68 oranında artış oldu.

Fiyatı en fazla artan ürün salatalık

Mersin ve Adana'da ağustos ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 44,27 ile salatalık olurken, fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 14,82 ile kız çocuk elbisesi oldu.