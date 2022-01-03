MERSİN (İHA) – Mersin ve Adana'dan oluşan TR62 Bölgesinin aralık ayı enflasyonu yüzde 35,89 olarak gerçekleşti. İki kentte aralık ayında en fazla artış gösteren servis ücreti olurken, fiyatı en çok düşen ürün ise karnabahar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde TÜFE'de 2021 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleştiği bildirildi.

Mersin ve Adana'nın aralık ayı enflasyonu yüzde 35,89

TÜİK açıklamasında Mersin ve Adana'dan oluşan TR62 Bölgesinin aralık ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) değişim oranları da değerlendirildi. Buna göre, Mersin ve Adana'da TÜFE'de 2021 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,33 oranında artış gerçekleşti.

Öte yandan, Mersin ve Adana'da aralık ayında fiyatı en fazla artan yüzde 34,67 ile servis ücreti, en fazla düşüş gösteren ürün ise yüzde 37,67 ile karnabahar oldu.