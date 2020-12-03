Mersin ve Adana'nın kasım ayı enflasyonu yüzde 14,63

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kasım 2020 enflasyon rakamları değerlendirildi. Açıklamada, Türkiye genelinde tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,04 artış gerçekleştiği bildirildi.

Mersin ve Adana'nın enflasyonu yüzde 14,63

TÜİK açıklamasında, Mersin ve Adana illerinden oluşan TR62 Bölgesi kasım ayı TÜFE değişim oranları da değerlendirildi. Buna göre, Mersin ve Adana'da TÜFE'de kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,74, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,63 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,00 oranında artış gerçekleşti.

Kasım ayının enflasyon şampiyonu çocuk kazağı oldu

Mersin ve Adana'da kasım ayında fiyatı en çok artan ürün ise yüzde 51,91 oranıyla çocuk kazağı oldu. İki ilde kasımda fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 22,37 ile limon oldu.